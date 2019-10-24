«Эта мера направлена на то, чтобы избежать очередей, обеспечив возможность гарантированной подачи анкеты в день обращения. Лица с истекающим сроком действия паспорта записываются на прием в приоритетном порядке. Прием заявлений на оформление паспорта в консульском отделе ведется по рабочим дням с 9 до 13 ч. Выдача готовых паспортов производится с 14 до 18 ч. (по пятницам с 14 до 16 ч.45 мин.)»,- сообщается на сайте Посольства РФ в Абхазии.

Сухум. 13 февраля 2020. Абхазия-Информ . В связи с большим количеством желающих обменять заграничные паспорта гражданина России сроком действия 5 лет, с 10 февраля консульский отдел Посольства России в Абхазии принимает граждан по предварительной записи.

Прием анкет на оформление биометрических паспортов сроком действия 10 лет осуществляется в те же дни без предварительной записи.

Посольство обращает внимание граждан и на то, что «консульский отдел не только оформляет загранпаспорта, но и оказывает такие востребованные услуги, как принятие в российское гражданство, легализация документов, оформление записей актов гражданского состояния, предоставление различных справок и выдача виз иностранным гражданам»

По этой причине анкеты на новый паспорт могут быть приняты не более чем у 100 человек в день.

«В настоящее время Посольством принимаются меры по увеличению пропускной способности консульского отдела. Во избежание стрессовых ситуаций рекомендуем заблаговременно подавать заявление об обмене загранпаспорта - как минимум, за 4 месяца до истечения срока его действия», - предупреждает российское диппредставительство в Абхазии.