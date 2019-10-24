Розыскное дело в отношении Тимура Бганба заведено еще летом 2018 года. В Абхазии он заочно арестован.

На родине Тимур Бганба разыскивается за превышение должностных полномочий. 17 января 2020 года был отправлен запрос на его задержание. https://ren.tv/news/kriminal/660866-eks-glava-sberbanka-abkhazii-zaderzhan-v-moskve

Сухум. 14 февраля 2020. Абхазия-Информ . Бывший глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба задержан в Москве Как стало известно РЕН ТВ, господина Бганба задержали днем 13 февраля в Москве, на Петровском бульваре.

От должности Тимур Бганба был отстранен осенью 2017 года. Позже в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РА («Злоупотребление полномочиями»)й).

«По версии следствия, Бганба обвиняется в том, что заключил от имени Сбербанка договор о предоставлении кредита, невыгодного банку, в сумме 1 млн 959 тыс. долларов США. У нас есть основания полагать, что заранее было известно, что кредит обслуживаться не будет и погашен не будет, то есть банком был выдан кредит, возможности погашения которого весьма сомнительны», – комментировал ранее СМИ заместитель генпрокурора республики Эшсоу Какалия.

На просьбу «Абхазия-Информ» прокомментировать ситуацию , В Генпрокуратуре сказали , что уточняют информацию РЕН ТВ.

*** 3 февраля 2020 года пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии сообщила о том, Следственное управление Генпрокуратуры РА проводит проверку сообщения о преступлении по обращению председателя Сбербанка Абхазии (ОАО) Роберта Агрба, поступившего в органы прокуратуры 17 января 2020 г. Речь идет о факте хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах Банка, открытых за пределами Абхазии.

Как сообщала пресс-служба Генпроекуратуры РА, «проведенной внутренней проверкой Сбербанка Абхазии установлено, что за 2017 год в результате мошеннических действий общая сумма средств, выведенная различными способами - наличными через кассу банка, а также через безналичные переводы как внутри Абхазии, так и за ее пределами - составила в рублевом эквиваленте 729 миллионов 479 тысяч рублей.

В настоящее время следственное управление Генпрокуратуры проводит комплекс процессуальных мероприятий по проверке доводов, изложенных в обращении Банка, и установлению круга должностных лиц, возможно причастных к совершению вышеуказанных действий.

По результатам проверки сообщения о преступлении будет принято процессуальное решение в соответствии со статьей 144 УПК РА.