СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СФОРМИРОВАН ПОЛНОСТЬЮ

Сухум. 14 февраля 2020. Абхазия-Информ. в пятницу 14 февраля был сформирован полностью состав общественной палаты Республики Абхазия. Сегодня были избраны 11 представителей политических партий и общественных организаций.

Рисмаг Аджинжал Али Аншба Надежда Венедиктова Беслан Джопуа Роман Качарава Татьяна Кочий Абессалом Кварчиа Людмила Лолуа Темур Пипия Юрий Попков Изольда Хагба.