СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СФОРМИРОВАН ПОЛНОСТЬЮ
Новости Пятница, 14 февраля 2020 14:38
Сухум. 14 февраля 2020. Абхазия-Информ. в пятницу 14 февраля был сформирован полностью состав общественной палаты Республики Абхазия. Сегодня были избраны 11 представителей политических партий и общественных организаций.
- Рисмаг Аджинжал
- Али Аншба
- Надежда Венедиктова
- Беслан Джопуа
- Роман Качарава
- Татьяна Кочий
- Абессалом Кварчиа
- Людмила Лолуа
- Темур Пипия
- Юрий Попков
- Изольда Хагба.
Общественная палата формируется из 13 граждан Республики Абхазия, утверждаемых президентом РА, 11 представителей районов и городов и 11 представителей политических партий и общественных организаций.
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