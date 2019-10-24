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Абхазия Информ

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СФОРМИРОВАН ПОЛНОСТЬЮ

Новости Пятница, 14 февраля 2020 14:38
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СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СФОРМИРОВАН ПОЛНОСТЬЮ

Сухум. 14 февраля 2020. Абхазия-Информ. в пятницу 14 февраля был сформирован полностью состав общественной палаты Республики Абхазия. Сегодня были избраны 11 представителей политических партий и общественных организаций.

  1. Рисмаг Аджинжал
  2. Али Аншба
  3. Надежда Венедиктова
  4. Беслан Джопуа
  5. Роман Качарава
  6. Татьяна Кочий
  7. Абессалом Кварчиа
  8. Людмила Лолуа
  9. Темур Пипия
  10. Юрий Попков
  11. Изольда Хагба.

Общественная палата формируется из 13 граждан Республики Абхазия, утверждаемых президентом РА, 11 представителей районов и городов и 11 представителей политических партий и общественных организаций.

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