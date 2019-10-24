НА круглом столе выступили: преподаватель. кафедры социологии и политологии АГУ Дмитрий Адлейба («Элиты в условиях деструкции власти»); научный сотрудник ЦСЭИ, канд. эконом. А. Цушба («Роль государства в противодействий коррупции и легализации теневой экономики»); ректор СОИ, доктор эконом. наук Валерий Кварчия («Возрождение абхазского села»); гендиректор Абхазского агентства черноморско-кавказского развития, канд. биолог. Наук Лейла Тания («Кластерная политика»; предприниматель Абессалом Кварчия («Роль бизнеса в развитии национальной экономики»); заведующая кафедрой бухучета и аудита АГУ, канд. эконом. Наук Марина Квициния («Реформирование бухгалтерского учета»); заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шатипа («Институциональные аспекты планирования национальной экономики»).

Сухум. 14 февраля 2020. Абхазия-Информ. «Абхазия 2020: пошаговые действия по выходу из кризиса» - тема круглого стола, прошедшего сегодня в Сухуме в конференц-зале гостиницы «Атриум-Виктория». Организатор мероприятия - Центр социально-экономических исследований.

Социальные процессы, происходящие в нашей жизни уже не один десяток лет, лучше осмысливаются в контексте глобального кризиса, разразившегося в мире на рубеже веков. Обладая большим деструктивным потенциалом, он угрожает существованию не только нашего общества, но и человечества, в целом.

Под кризисом понимается такое состояние общества, при котором происходит резкое снижение его жизнеспособности в выполнении своих базовых функций. Кризис разрушает социальные устои общества, снижает его самодостаточность, деформирует социальную идентичность базовой личности, что, в конечном итоге, ведет к распаду социальной системы.

Кризис – это не только разрушение. Он несет также созидательный потенциал. Та же история показывает, как многим странам и цивилизациям удавалось выходить из него успешно. Об этом свидетельствует и наша национальная история. Кризис - это испытание общества на жизнеспособность.

Кризис ставит перед абхазским обществом альтернативные условия: либо оно, как таковое, прекратит свое существование, либо же - в муках поиска найдет выход из ситуации. Чтобы продолжить свое существование, Абхазии необходимо ответить на вызовы кризиса. Таким ответом может быть переход к новой социальной практике, предполагающей реформирование общества, в первую очередь, системы власти и управления.

Реформирование системы власти и управления осуществляется на основе Государственной программы социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу. Она разрабатывается на базе «Стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года», являющейся пока еще единственным в своем роде легитимным документом.

Чтобы начать переход к новой социальной практике, к практике программно-целевого планирования развития страны, избранному президенту следует приступить к исполнению своих полномочий с проведения ряда безотлагательных взаимосвязанных и целенаправленных мероприятий (шагов).

Главными из них являются:

- Создание рабочей группы для разработки проекта «Государственной программы социально-экономического развития РА на 2021-2025 гг.».

- Проведение Национального форума с повесткой дня: «О проекте Государственной программы социально-экономического развития РА на 2021-2025 гг.» и принятие им решения по повестке дня.

- Принятие до конца текущего года в установленном порядке «Государственной программы социально-экономического развития РА на 2021-2025 гг.».

- Внесение изменений в закон «О республиканском бюджете РА на 2020 г.».

- Принятие пакета поручений Кабинета Министров М РА по обеспечению выполнения Госпрограммы на 2021-2025 гг..

- Создание необходимых условий (организационных, правовых, административных, кадровых, финансовых, научно-методических и др.) для начала с 2021 г. выполнения «Государственной программы социально- экономического развития РА на 2021-2025 гг.».

- Создание рабочей группы для выработки предложений о конституционных поправках, в соответствии с которыми будет проводиться формирование новой системы власти и управления.

- Проведение Республиканского политического форума с повесткой дня: «О структурных изменениях в системе власти и управления» и принятие им решения по повестке дня.

- Принятие до конца текущего года решения о структурной реорганизации системы власти и управления в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию РА, в целях создания условий, прежде всего, восстановления законности и правопорядка в обществе, для выполнения Госпрограммы социально-экономического развития РА на 2021-2025 гг..

- Создание Государственной комиссии, по рекомендации которой производится назначение кадров на должности в органах власти и управления. Отбор кандидата на назначение осуществляется на конкурсной основе и проводится по установленной процедуре (специальной методике), предусматривающей использование критериев, тестирования и других форм, позволяющих объективно оценить его морально-психологическое состояние и профессиональную пригодность. Решение, принятое комиссией, оформляется протоколом, а рекомендация, выданная претенденту - письменно. Комиссия проводит ежегодную ротацию кадров.

- Создание (совещательного) Государственного совета (ГС) в целях содействия эффективной деятельности государственных органов власти и управления. ГС готовит предложения (рекомендации) государственным органам по наиболее значимым проблемам в жизни общества, дает экспертную оценку отдельных проектов, выносимых на предмет их принятия, проводит слушания о внутренней и внешней политике страны и др. В него входят руководители страны, министерств и ведомств, представители науки, образования, культуры, общественности республики, этнических общин и конфессий, компетентные в государственных делах. ГС работает в соответствии с Положением, принятым им и утвержденным президентом.

Проведение вышеуказанных и связанных с ними других (вспомогательных) мероприятий позволит политическому руководству страны определить, каковы могут и должны быть его последующие шаги в 2021 г., чтобы избежать грозящей катастрофы и начать переход к налаживанию жизни в обществе.