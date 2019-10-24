ГАЛУСТ ТРАПИЗОНЯН ВНОВЬ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ АБХАЗИИ

15 февраля в Доме культуры с. Мачара Гулрыпшского района состоялся республиканский съезд Армянской общины Абхазии. В повестку дня было включено два вопроса: отчет о проделанной работе за 2017 – 2019 годы и выборы председателя общественной организации. По итогам открытого голосования Галуст Трапизонян единогласно избран председателем Армянской общины Абхазии.

Галуст Трапизонян - участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., Герой Абхазии. Во время командовал ротой армянского батальона им. Маршала Баграмяна, Трапизонян занимал различные должности в правительстве Абхазии, дважды избирался депутатом Парламента, был директором армянской школы в городе Гагра. В настоящее время он является директором пансионата «Гагрипш».

На республиканский съезд приехали 200 делегатов со всех городов и районов Абхазии, за исключением Галского. Большая часть армян в Абхазии компактно проживает в Гулрыпшском, Сухумском и Гагрском районах. Всего около 45 тысяч человек.

До начала съезда его делегаты возложили венки к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в с. Мачара Гулрыпшского района.

Вел съезд руководитель Армянской общины Гагрского района Хачик Миносян.

Среди гостей съезда были глава Администрации Гулрыпшского района, депутаты парламента, представители разных общественных организаций, делегация Союза армян России (г. Сочи). депутаты Городского собрания г. Сочи.

Перед тем, как выступить с докладом о проделанной работе Галуст Трапизонян, попросил минутой молчания почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Во время войны погибло более 200 армян. Звание «Герой Абхазии» присвоено 20 бойцам.

«Армянская община Абхазии – это общественная организация, которая занимается сохранением языка, культуры, обычаев, традиций армян. На сегодняшний день в республике функционируют 24 государственные армянские школы. Армянская община обеспечивает школы учебниками, пособиями. Налажена связь с исторической Родиной - , Республикой Армения, с Аппаратом главного уполномоченного по делам диаспоры, министерством образования Армении. У нас также очень хорошие взаимоотношения с Арцахом (Нагорным Карабахом)», - сказал, выступая на съезде Галуст Трапизонян.

Ежегодно до 70 учащихся армянских школ Абхазии принимают участие в программе «Ари тун» («Вернись домой»), проводимой в Армении. Более 100 преподавателей армянских школ Абхазии участвовали в программах по повышению квалификации.

«Да, у нас проблемы с педагогами. Сегодня многие педагоги – пенсионного возраста. К сожалению, молодежь не идет преподавать в школы. По линии министерства образования Армении у нас есть квоты на педагогический факультет», - сообщил докладчик.

Армянская община оказывает помощь армянским школам Абхазии с ремонтом, приобретением оргтехники и пр.. За обучение студентов педагогического факультета АГУ (специальность «Армянский язык и литература в начальных классах) последние три года платит община. Оказывается посильная помощь малоимущим семьям.

«Дети, которые учатся в армянских школах, стали победителями олимпиады по абхазскому языку, что не может не радовать. Молодежь должна знать государственный язык, это нужно прежде всего им», - заявил Трапизонян.

В своем выступлении Трапизонян несколько раз подчеркнул важность единства многонационального народа Абхазии, а также сплоченности армянской общины.

Армянская община Абхазии четвертый год проводит праздник культуры и быта армян «Амшен». Праздник посещают более пяти тысяч человек, его цель - объединение народа Абхазии.

Делегаты съезда одобрили представленный отчет и единогласно проголосовали за кандидатуру Галуста Трапизоняна. Заместителями председателя «Армянской общины Абхазии» были избраны Вараздат Миносян и Арут Зебелян.

Анаид Гогорян, газета «Чегемская правда»