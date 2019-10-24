АРДЗИНБА, БЖАНИЯ И ДЗАПШБА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ

Вместе с Бжания будет баллотироваться кандидат в вице-президенты экс-министр культуры Бадра Гунба, с Адгуром Ардзинба – директор Института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии Арда Ашуба, с Леонодом Дзапшба - бывший замминистра экономики Виктор Хашба.

Сухум. 17 февраля 2020. Абхазия-Информ . Центризбирком зарегистрировал кандидатам в президенты Республики Абхазия министра экономики РА Адгура Ардзинба,лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания,и экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшба. Об этом «Абхазия-Информ» сообщили в ЦИК РА.

10 января 2020 года кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила в полном объеме административный иск кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменила решение ЦИК РА от 9 сентября 2019 года об итогах президентских выборов и победе Рауля Хаджимба, признав его незаконным и недействительным. Центризбиркому было предписано назначить дату повторных выборов президента.

Повторные выборы президента состоятся 22 марта 2020 г.