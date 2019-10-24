20 ФЕВРАЛЯ СТАРТУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЕВСТАФИЯ АПСИЛЬСКОГО В ТКУАРЧАЛЕ

Сухум. 17 февраля 2020. Абхазия-Информ. 20 февраля во Дворце культуры г. Ткуарчал пройдут торжественные мероприятия, посвященные началу строительства в городе храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского и в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

В 12:00 состоится молебен в честь начала строительства храма, установка Креста и закладка камня в основание нового храма (напротив мемориального комплекса памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии).