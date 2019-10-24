20 ФЕВРАЛЯ СТАРТУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЕВСТАФИЯ АПСИЛЬСКОГО В ТКУАРЧАЛЕ
Сухум. 17 февраля 2020. Абхазия-Информ. 20 февраля во Дворце культуры г. Ткуарчал пройдут торжественные мероприятия, посвященные началу строительства в городе храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского и в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
В 12:00 состоится молебен в честь начала строительства храма, установка Креста и закладка камня в основание нового храма (напротив мемориального комплекса памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии).
В 12:40 - возложение цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.
В 13:00 - концерт во Дворце культуры. Главным гостем концертной программы станет исполнительница православных песен Юлия Славянская.
В торжественных церемониальных мероприятиях примут участие и.о. управляющего епархиального совета АПЦ иерей Виссарион (Аплиаа), глава Администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия, учредитель Культурно-благотворительного фонда «Ашана» Беслан Шакая, члены Попечительского совета по строительству храма в честь св. вмч. Евстафия Апсильского, жители и гости города.