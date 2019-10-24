 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МОЛОДЕЖЬ КАК СТРОИТЕЛЬ БУДУЩЕГО АБХАЗИИ
февраля 17 2020

МОЛОДЕЖЬ КАК СТРОИТЕЛЬ БУДУЩЕГО АБХАЗИИ

Нателла Акаба Молодежь – это часть общества, ориентированная на будущее, нацеленная на перемены и способная…
ЧРЕЗМЕРНАЯ ВЛАСТЬ ПРИВОДИТ К ЛИХОРАДКЕ…
февраля 10 2020
ЧРЕЗМЕРНАЯ ВЛАСТЬ ПРИВОДИТ К ЛИХОРАДКЕ…
САИД ГЕЗЕРДАВА: БЕЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СЛОЖНО ГОВОРИТЬ О ЗАКОННОСТИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
февраля 03 2020
САИД ГЕЗЕРДАВА: БЕЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СЛОЖНО ГОВОРИТЬ О ЗАКОННОСТИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

В мире

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ "ОСКАРА-2020". ПОБЕДИТЕЛИ
февраля 11 2020

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ "ОСКАРА-2020". ПОБЕДИТЕЛИ

Русская служба Би-би-си. 10 февраля 2020. Премию "Оскар" за лучший фильм получила картина "Паразиты" южнокорейского…
ИМПИЧМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ
февраля 06 2020
ИМПИЧМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ
УМЕР КИРК ДУГЛАС, АКТЕР ИЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА КИНЕМАТОГРАФА
февраля 06 2020
УМЕР КИРК ДУГЛАС, АКТЕР ИЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА КИНЕМАТОГРАФА

Календарь событий

« Февраль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

20 ФЕВРАЛЯ СТАРТУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЕВСТАФИЯ АПСИЛЬСКОГО В ТКУАРЧАЛЕ

Новости Понедельник, 17 февраля 2020 14:18
Оцените материал
(0 голосов)
20 ФЕВРАЛЯ СТАРТУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЕВСТАФИЯ АПСИЛЬСКОГО В ТКУАРЧАЛЕ

Сухум. 17 февраля 2020. Абхазия-Информ. 20 февраля во Дворце культуры г. Ткуарчал пройдут торжественные мероприятия, посвященные  началу строительства в городе храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского и в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

В 12:00 состоится молебен в честь начала строительства храма, установка Креста и закладка камня в основание нового храма (напротив мемориального комплекса памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии).

В 12:40 - возложение цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.

В 13:00 - концерт во Дворце культуры.   Главным гостем концертной программы станет исполнительница православных песен Юлия Славянская.

В торжественных церемониальных мероприятиях примут участие и.о. управляющего епархиального совета АПЦ иерей Виссарион (Аплиаа), глава Администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия, учредитель Культурно-благотворительного фонда «Ашана» Беслан Шакая, члены Попечительского совета по строительству храма в честь св. вмч. Евстафия Апсильского, жители и гости города.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 17 февраля 2020 14:27

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АРДЗИНБА, БЖАНИЯ И ДЗАПШБА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.