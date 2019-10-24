АДГУР АРДЗИНБА ОСВОБОЖДЕН ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА, МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ НА ВРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Сухум. 17 февраля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Валерий Бганба подписал указ об освобождении Адгура Ардзинба от выполнения обязанностей вице-премьера, министра экономики на время президентской избирательной кампании.
Текст указа гласит:
«На основании статьи 10 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» и в связи с регистрацией Ардзинба Адгура Амирановича кандидатом в Президенты Республики Абхазия:
1. Освободить Ардзинба Адгура Амирановича от выполнения обязанностей Вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия с 17 февраля 2020 года на время проведения предвыборной кампании.
2. Исполнение обязанностей министра экономики Республики Абхазия возложить на Первого заместителя министра экономики Республики Абхазия Гулиа Заура Александровича».
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