У ВСЕМИРНОГО АБХАЗО-АБАЗИНСКОГО КОНГРЕССА УЖЕ 30 МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В АБХАЗИИ И ТУРЦИИ

Председатель Высшего совета ВААК Мусса Экзеков напомнил, что в планах Конгресса на 2020 год охватить «максимум городов, сел и поселков Абхазии». По его мнению, это позволит создать базу для развития гражданского общества в республике: местные отделения нужны для того, чтобы получить из первых рук информацию о потребностях и нуждах людей и пробудить их инициативу.

Сухум. 17 февраля 2020. Абхазия-Информ. Всемирный абхазо-абазинский конгресс продолжает активную работу по развитию сети местных отделений ВААК в Абхазии, а также регионах компактного проживания абхазо-абазинской диаспоры в Турции. На сегодня открыты и действуют уже 30 местных отделений.

«Для того, чтобы менять жизнь людей, мы должны знать, чем живет каждая абхазская и абазинская семья. Нужна постоянная обратная связь и сотрудничество. Любая работа должна быть совместной: жители населенных пунктов предлагают конкретные проекты, которые они хотят и могут реализовать. Каждый вкладывает свой труд, средства. ВААК также оказывает необходимую поддержку, участвует в реализации проектов», - сказал Мусса Экзеков.

Он привел в пример местное отделение города-героя Гудауты, где за короткий срок работы благодаря активности и сплоченности команды местного отделения были реализованы три проекта: воркаут-площадки, установка урн для мусора и обеспечение водой местной школы.

Исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба, в свою очередь, рассказал, что команда ВААК продолжает выезды в села Абхазии, а также ведет работу по созданию отделений и в Турции. Все отделения создаются по уже отлаженной схеме: организуются встречи, на которых команда ВААК рассказывает о Конгрессе, его целях и результатах работы, происходит знакомство, которое выявляет активистов на местах и ситуацию в конкретной местности.

«В ходе таких теплых встреч происходит заинтересованный и предметный обмен мнениями о текущем состоянии сел, обсуждаются сложности и проблемы села. В результате создается систематизированная база вопросов по каждому населенному пункту в отдельности. Формируется своего рода дорожная карта по каждому селу. Самое важное — выявляется человеческий потенциал, задействовав который, можно сообща решать накопившиеся социально-бытовые проблемы. Цель — охватить этой концепцией каждый населенный пункт в каждом районе страны, чем мы сейчас активно и занимаемся», - сказал Гицба.

О важных деталях организации встреч, на которых происходит знакомство с ВААК, рассказала руководитель Женских советов ВААК Гета Ардзинба.

По ее словам, сотрудники Конгресса и члены Женских и Молодежных советов заранее определяют наиболее активных и заинтересованных жителей того населенного пункта, где планируется провести встречу.

«От этих людей – а мы их заранее знакомим со всеми подробностями деятельности ВААК – зависит немало. На них возлагается ответственность по привлечению на первую встречу именно тех «живых» и активных односельчан, которые могут проникнуться идеями Конгресса и привлекут остальных жителей населенного пункта, будут уделять время и силы для того, чтобы решение многих наболевших вопросов и проблем начало сдвигаться с места», - пояснила Ардзинба и добавила, что от того, насколько команда ВААК «сумеет заразить людей идеями и вдохнуть желание быть рядом» зависит «и состав Местного отделения и его численность, и качественный подход к работе».

Руководитель Женских советов также рассказала, что на встречах Конгресс предоставляет местным активистам и определенные наработки, образцы проектов, по которым можно грамотно подготовить аналогичные проекты, актуальные для данной местности.

«Для нас (ВААК) очень важна объективная обратная связь, способная сформулировать четкую картину по интересующим сельчан вопросам. Мы совместно с ними обсуждаем возможности и пути решения разных проблем, формулируем задачи, при этом участники отделения получают навыки создания проектов – включая сметную часть и решение задач по ее оптимизации. Именно из таких проектов создается план работы местного отделения, который поступает в Аналитический отдел Конгресса, где информация подробно обрабатывается и систематизируется», - рассказала Гета Ардзинба.

Она отметила, что в дальнейшем Конгресс планирует связать между собой местные отделения разных районов Абхазии «информационно и организационно», что позволит эффективно обмениваться наработанным опытом.

Руководитель Молодежных советов Конгресса Леван Торчуа рассказал, что на встречах с сельчанами выявляются, прежде всего, бытовые проблемы.

«Мы стараемся дать понять населению, что они не одиноки в своих чаяниях, и, объединившись, мы сможем многое изменить и преодолеть. Как бы тяжело ни было порой слышать, что сегодня, в XXI веке, у детей в школах нет элементарных санитарных и бытовых условий, зачастую нет даже воды, канализации и тепла – все же сидеть сложа руки и ждать «у моря погоды» не является выходом. Очень часто возникают просьбы решить проблемы школ: есть автобусы, но не выделяется топливо; вопросы о медикаментах в медпунктах школ также характерны для многих населенных пунктов. И это только малая часть озвучиваемых трудностей», - поделился Леван Торчуа.

Он добавил, что ВААК ведет работу по реализации уже согласованных с местными отделениями мероприятий.

В Абхазии местные отделения уже открыты в городах Гудаута, Очамчыра, Ткуарчал, Гал, селах - Эшера, Дурипш, Лыхны, Куланырхуа, Уарча, Адзюбжа, Джгярда, Кутол, Река, Тамыш, Мыку, Атара, Тхина, Чхоротол, Бедиа, Лашкиндар, Маркула, поселках Агудзера и Дранда.

В Турции местные отделения ВААК работают в Стамбуле, Измите, Сакарьи, Бурсе, Биледжике, Эскишихире и Инегёле.

Согласно установленному председателем ВС ВААК Муссой Экзековым плану, до апреля текущего года будут открыты еще 20 местных отделений по Абхазии, при этом процесс по открытию местных отделений продолжится: в перспективе стоит задача включить в сеть местных советов все села и города Абхазии.

Саид Барганджия, сайт ВААК

https://abaza.org/chislo-mestnykh-otdeleniy-vaak-v-abkhazii-i-turtsii-dostiglo-30