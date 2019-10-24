ТЕМУР НАДАРАЯ: В СТРАНЕ ЗАТЯЖНОЙ МНОГОЛЕТНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Не надо быть опытным политиком, чтобы дать оценку текущему моменту. В стране затяжной многолетний политический кризис. Он ведет свое начало с событий 2003 года, когда ветераны «Амцахара» потребовали досрочной отставки Первого Президента, национального лидера Владислава Григорьевича Ардзинба, несмотря на то, что до очередных выборов оставалось меньше года.

Далее вам известно, какие события произошли в 2004 году с захватом комплекса правительственных зданий, гибелью героя Абхазии, правозащитницы Тамары Платоновны Шакрыл. Мы тогда находились на грани гражданской войны. Но сам Господь Бог отрезвил нас в последний момент и политики пошли на повторные выборы главы государства с раскладом 60 на 40 процентов, что успокоило ситуацию. Выходит, что «с легкой руки» наших друзей ветеранов «пошло и поехало». Потом был 2014 год, сейчас 2020. И вот уже 17 лет страну лихорадит.

За время противостояния выросло целое поколение молодых людей, а мы никак не можем найти формулу, которая бы усадила основные политические силы за стол переговоров. Мы любим говорить об ответственности власти, но забываем, что такую же ответственность несем мы все, и не меньше власти те, кто считает себя оппозицией.

После досрочных выборов 2014 года Указом Президента Рауля Хаджимба был создан политический консультативный совет. В него были приглашены все политические партии. Планировалось, что на этой площадке оппозиция и власть должны не только общаться, но и согласовать основные направления развития страны.

К сожалению, оппозиция отвергла все предложения, отказавшись сесть за стол переговоров. Они предпочли худому миру жесткий сценарий противостояния. Никогда прежде так не лихорадило страну, как за последние пять лет.

В конце 2016 года после несостоявшегося схода народа, инициированного оппозицией, начались переговоры. Президент Рауль Хаджимба пошел навстречу оппозиции и предложил парламенту утвердить предложенные оппозицией кандидатуры на должности Генерального прокурора, судей Конституционного суда и членов ЦИК. В обмен на это оппозиция обещала снять требования об отставке президента. Оппозиции так же была предложена должность вице-премьера, от которой она вскоре отказалась и дух соглашения был нарушен, хотя остальные кандидатуры были утверждены.

Через год оппозиция вышла из этого Соглашения и взяла курс на жесткое противостояние. Неоднократные перекрытия автодорог, попытки штурма правительственных зданий с целью захвата, призыв ко всеобщей акции неповиновения, требования о переносе даты выборов и так далее.

Власть никогда не организовывала жесткий отпор. Не арестовывала организаторов несанкционированных акций, старалась идти на компромиссы. Наверное, там, где слабое государство, всегда будут происходить такие явления, если не проявить сознательность и терпение. Но мы не пошли по пути диктатуры, да и народ не позволил и не позволит этого сделать. Народ наш устал от противостояния, он требует ответственной работы от нас всех и, в первую очередь, от правоохранительных органов, требует элементарного порядка, но при таком жестком противостоянии политиков, решение данной задачи оказалось непосильной ношей для власти.

Такой ситуацией турбулентности в политической жизни воспользовался криминал. Случаи похищения людей с целью выкупа участились, а когда происходили аресты по громким преступлениям, то подозреваемые пользуясь несовершенством законодательства, коррупцией в судебной и правоохранительной системе оказывались на свободе. В правоприменительной практике судов выносились такие решения, как домашний арест, который в реальности помогал законным путем сбежать преступникам. А наши законодатели никак на это не реагируют, не приостанавливают данную норму, пока не будут созданы условия для исполнения таких решений. В стране все ветви власти несут ответственность за ситуацию, а не только исполнительная.

В то же время, как бывший глава Администрации Галского района, не могу не сказать, что со случаями похищения людей в Галском районе благодаря слаженной работе российских пограничников и наших правоохранителей покончено с 2015 года. А ранее там ежегодно похищалось от 18 до 22 человек. Но уже четыре года ни одного такого случая не было. Может это из-за того, что в Галском районе никто не собирался в течение пяти лет девять раз свергать главу района?

За двенадцать лет существования «Аруаа» мы проводим всего восьмой съезд, в то время как оппозиция за последние пять лет вывела на улицы своих сторонников столько же раз.

Все это тормозило намеченные реформы, особенно в правоохранительных органах. Именно здесь мы не смогли продвинуться вперед. Однако, первые попытки будут в этом году, где согласно принятому бюджету должны увеличиться заработные платы сотрудникам милиции и вместе с этим к ним будут повышены требования.

Что касается коррупции. Иногда мне кажется, что если бы не было Инвестпрограммы, где строительным организациям в сметах заложены до 20 процентов прибыли от общей суммы, то никакой бы жесткой борьбы за власть не было. Может надо принять такое решение, чтобы российские деньги осваивали российские кампании - они бы выигрывали тендеры в России, далее бы проводили необходимые работы в Абхазии, оставили бы здесь налоги, а качество работ было бы гораздо лучше. Но тогда наши коррупционеры и криминал остались бы «у разбитого корыта».

Сегодня многие хотят перечеркнуть все, что было сделано за последние пять лет. А сделано было много хорошего. Остановлен процесс массовой выдачи гражданства Республики Абхазия гражданам Грузии, проживающим особенно в восточной части страны.

Государство за эти годы не сделало ни одного рубля внешнего долга, более того, мы выплатили почти полтора миллиарда рублей по внешним долгам, доставшимся нам «в наследство» от прежнего руководства страны. Создана Казначейская система, что усилило контроль за расходованием бюджетных средств. С шестидесяти до ста десяти миллионов увеличились поступления в Фонд инвалидов войны, отменены родительские сборы для выплаты зарплаты учителям и дважды за пять лет повышены заработные платы этим категориям бюджетников. Создана Служба судебных исполнителей, начата реформа судебной ветви власти. Президент впервые поделился полномочиями с местными органами власти - согласно новому закону главы администраций городов и районов не назначаются без согласия районных депутатов. Ранее никогда не требовалось одобрение депутатов районного собрания.

Для того, чтобы снизить количество людей, которые выезжают в Грузию на лечение, достигнуто соглашение с Российской Федерацией по которому уже более 50 000 граждан Абхазии, имеющих российское гражданство, получили медицинские полиса РФ.

Прямые эфиры и свобода слова стали нормой жизни, впервые негосударственные СМИ получили поддержку от государства. За критику власти никого не арестовывают и не судят, как это было с председателем НПА Якубом Лакоба и журналистом Антоном Кривенюком. Мы прекрасно помним, как директорам школ была дана команда на уровне вице-премьера правительства не пускать ветеранов «Аруаа» в школы во время последнего звонка и для проведения мероприятий патриотического характера. Разве может кто-нибудь сегодня представить, что ветеранам «Амцахара» откажут в праве посещения школ.

За эти годы более миллиарда рублей поступило из РФ по льготному кредитованию в реальный сектор экономики.

В 2019 году впервые за 10 лет выполнен бюджет, который почти в два раза превышает бюджет 2014 года.

Создан фонд «Азхара», который при поддержке государства выплачивает по 100 тысяч рублей за третьего ребенка в абхазских семьях.

Принята программа по приобретению жилья для нуждающихся и много другое.

В разы поднялись платежи в бюджет по Рицинскому заповеднику, курорту Пицунда.

Хочу заметить, что я не говорю о том, что было сделано в рамках Инвестиционной программы. Всего, о чем я сказал выше, мы добивались собственными усилиями.

Но вернемся к 2020 году. И будем называть вещи своими именами. На наших глазах чуть более месяца назад, после беспорядков и захвата комплекса правительственных зданий, 12 января 2020 года был свергнут Президент Хаджимба. Фактически ему был предъявлен ультиматум: либо прольется кровь, либо уходишь в отставку. Все разговоры о том, что в соответствии с решением суда ЦИК назначил новые выборы, а Хаджимба узурпировал власть и незаконно ее удерживал, абсолютно беспочвенны, так как согласно Конституции Президент страны должен был исполнять свои обязанности до избрания нового главы государства.

Да и решение суда Кассационной инстанции Высший Совет «Аруаа» считает политическим, а не правовым, принятым под давлением событий 9 января нынешнего года. Полная ответственность за все эти незаконные действия ложится на оппозицию, лидеры которой возглавили и воплотили в жизнь свою мечту свергнуть Президента Хаджимба.

Мы в «Аруаа» не снимаем с себя ответственность, что не смогли защитить выбор народа и наше государство, но задаемся одним вопросом: а какую выгоду в результате всего этого получил наш народ?

Миллионы рублей налогоплательщиков уйдут на восстановление разломанного и разграбленного здания. Из оружейной комнаты ГСО похищены десятки автоматов, тысячи спецпатронов к ним, несколько ящиков с гранатами, пистолеты и так далее. Пока ничего не найдено, и все это может попасть в руки криминалу. Неужели в случае прихода к власти оппозиции, их отношение к стране будет такое же, как и к символам государственной власти? - спрашивают люди.

Нам всем необходимо остановиться. Мы подходим к черте, когда своими руками можем уничтожить государственность, за которую отдано тысячи жизней. Уже перед этой страшной угрозой все остальные амбиции должны отступить у здравомыслящих людей.

Первое что мы услышали от лидеров оппозиции в эти тяжелые дни - это то, что они намерены вести напрямую переговоры с Грузией. Хочу напомнить всем, что переговоры с Грузией уже идут 27 лет и пока безуспешно. Господа, надо сперва говорить со своим народом. Ваши сторонники - это не весь народ Абхазии. Здесь в этом зале тоже находится народ Абхазии, и выборы, которые прошли пять месяцев назад, показали, что большинство народа вас не поддерживает. Это очевидный факт. Но ради справедливости отмечу, что наш народ разделен пополам.

Нагнетать обстановку мы не хотим и не намерены. Ради сохранения нашего государства мы идем на выборы, и я уверен, что на выборах 2020 года народ отдаст свои голоса команде образованных, грамотных, молодых реформаторов.

Ответственные политики должны отдавать себе отчет в том, что в нашей любимой стране никогда не будет спокойствия и порядка, если все политические силы страны не сядут за стол переговоров и не выработают дорожную карту по реформам, которые назрели давно.

То, о чем мы говорили все 20 лет, воплощаатся в эти дни у нашего стратегического партнера. Посмотрите как цивилизованно и коллегиально в РФ вносят сотни поправок в Конституцию, распределяют полномочия между ветвями власти, а мы только говорим. Неужели мы способны перенимать только такие плохие примеры, как захват и свержение?

Понятно, что «Аруаа» не поддержит Аслана Бжания на выборах. У нас к нему много вопросов и не только за период войны, но и за время его деятельности как бывшего председателя СГБ, лидера оппозиции и депутата парламента. Мы требуем от прокуратуры тщательного расследования по поводу его отравления, как утверждает Аслан Бжания. Если факт отравления будет доказан, то мы требуем найти виновных и наказать их по всей строгости закона. Но если факт отравления не будет доказан, то мы будем расценивать это как умышленное введение в заблуждение общественного мнения с целью зарабатывания политических дивидендов. Я думаю, что по данному вопросу у нас не будет разногласий ни с Асланом Бжания, ни с его сторонниками.

Хочу, чтобы все знали. Кто бы ни был избран главой государства, «Аруаа» никогда не приемлет диктатуры, ограничения свободы слова, насильственных действий, направленных на свержение власти, каких-либо политических переговоров с Грузией вне формата Женевских дискуссий, за исключением переговоров по вопросам энергетики.

«Аруаа» жестко и принципиально следила и будет следить за ходом выдачи паспортов гражданина Абхазии, особенно в восточных районах, где проживает более 96 процентов людей, имеющих гражданство Грузии.

«Аруаа» будет выступать против торговых отношений с Грузией до тех пор, пока мы не увидим прогресса в политических переговорах.

Одностороннее открытие границы для грузинских товаров мы будем расценивать как пособничество торговой экспансии.

«Аруаа» высказывает свою серьезную обеспокоенность ситуацией, которая сложилась при подсчете голосов на выборах Президента страны. Мы поддерживаем позицию ЦИК, члены которой сделали все возможное, чтобы избежать конфликтной ситуации. Оказывается, даже письменные заверения кандидатов от оппозиции могут быть отозваны в любой момент. И это о многом говорит.

Еще раз обращаюсь ко всем, кто нас слышит. Ради сохранения нашего государства «Аруаа» готово к переговорам с любыми политическими силами и ради национального согласия готовы обсуждать создание единой ветеранской организации.

И последнее. Даже если ты лев, бывает так, что тебе необходим брат. Братство это сила. Двоим лучше, чем одному. Ибо, если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Мы с вами это знаем по войне - потому что «Аруаа» - это братство, закаленное в боях за свободу Родины. Такое братство всему нашему народу завещал великий Владислав Ардзинба.