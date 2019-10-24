ИЛЬЯ ГУНИЯ: ЗАДАЧА ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - В ЗАЩИТЕ КУРСА НА УКРЕПЛЕНИЕ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА И ПРОВЕДЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕФОРМ

Хочу сказать большое спасибо людям, которые нам в этом помогали и помогают. Тот факт, что «Аруаа» на протяжении десятилетий не изменила своего общественного статуса, дает нам право считаться организацию открытой для всех ветеранов, независимо от их политических взглядов. Поэтому естественно, что в наших рядах всегда присутствует разность мнений, в том числе и о ситуации в стране. Именно поэтому, когда мы считаем необходимым высказаться по государственным вопросам, мы стараемся прийти к согласию, отразить весь спектр мнений, чтобы что слово «Аруаа» могло быть словом каждого ветерана.

Очередной восьмой съезд «Аруаа» проходит в преддверии выборов Президента, в непростых внутриполитических условиях. Впрочем, у нас за все время существования организации не было простых времен, так как наша страна уже долгие годы живет в условиях непрекращающегося кризиса. Наиболее острыми проявлениями кризиса стали события 2004, 2014 и 2020 годов. Эти события повторяются потому что, к сожалению, не устранены питательные условия для кризиса, такие как раскол общества, экономический спад, коррупция и неэффективность государственного аппарата, безработица и другие социальные проблемы. «Аруаа» никогда не самоустранялась от участия в общественной жизни страны, ставя перед собой задачу отстаивания национальных интересов Абхазии и социальных прав ветеранов.

К сожалению, не все у нас получалось. Было допущено много ошибок, но мы старались быть искренними. На прошлом съезде я выступил с достаточно жесткой критикой курса Президента, не все соратники поддержали эту позицию, видимо считая, что не стоит выносить сор из избы. Но, как показало время, руководство Абхазии не сделало выводов из звучавшей в обществе критики, следствием чего стали известные события января 2020 года. Возможно, если бы мы в прошлом проявили солидарную позицию по вопросу политики власти, то этого кризиса удалось бы избежать. Я мог бы обойти стороной этот вопрос, но убеждён, что надо научиться делать выводы хотя бы из собственных ошибок. Я считаю, что «Аруаа» должна принадлежать особая роль в общественной жизни страны. Её деятельность не должна строиться в угоду тем или иным политическим силам, интересы которых могут меняться.

Задача ветеранской организации, как я считаю, состоит в защите курса на укрепление нашего государства и проведение необходимых реформ. Наши взгляды на то, кто наилучшим образом отвечает этим критериям, могут расходиться, но мы должны быть вместе, когда речь идет об общенациональных интересах. Именно благодаря тому, что мы придерживались этого принципа, нам удалось сохранить организацию. Этот принцип выдержал испытание на прочность и не устарел.

Жизнь страны на предстоящих выборах не заканчивается, и перед ней стоит много важных задач. Прежде всего, необходимо навести правопорядок и реформировать политическую систему путем перераспределения полномочий между ветвями власти. Об этом говорит почти каждый кандидат в Президенты, но заняв кресло, сразу об этом забывает. Необходимы реформы, направленные на облегчение положений предпринимателей и создание гарантии защиты инвестиций и малого бизнеса. Нынешняя налоговая система носит явно однобокий, фискальный характер, но, несмотря на это, государство так и не смогло обеспечить выплату этих налогов.

Значит, положение нужно менять. Следует обеспечить прозрачность власти, создать условия для здоровой и равноправной конкуренции в политике и экономике. Кто бы ни пришел к власти, пред ним будет стоять эта повестка дня. Если мы ее вновь отложим в дальний ящик, то повторение потрясений будет неизбежно. Нельзя допустить, чтобы народ окончательно разочаровался в руководстве страны и утратил веру в успешность нашей государственности. Предстоит много работы и Парламенту, и новому Президенту, и судебной власти, и всем государственным структурам. Она должна носить слаженный, осмысленных характер и опираться на поддержку широкого спектра общественных сил. Надеюсь, что «Аруаа» будет в авангарде сил, нацеленных на реформы и обеспечение стабильности в стране.

В заключение хочу сказать, что политическая жизнь Абхазии не стоит на месте, и будущее нашей страны определять не только нам. Мы в Абхазии не одни. За 27 лет после войны выросло новое поколение, в том числе и политиков. Выборы в местные органы власти показали их растущее влияние. Конечно, им свойственны ошибки, как свойственны они всем людям с недостатком опыта. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Сегодня в Абхазии очень важно создать условия для формирования нового политического класса с новым современным пониманием путей развития государства, а это, в свою очередь, возможно лишь в условиях стабильного и поступательного развития. Более пяти лет прошло с тех пор, как я возглавил организацию. Несомненно, не все удалось сделать. Но я старался в меру своих сил и в соответствии со своими убеждениями.

Считаю, что настало время осуществить ротацию и в руководстве организации, поэтому я принял решение об уходе с поста руководителя «Аруаа». Я искренне благодарю вас за высокое доверие и поддержку в работе, я всегда останусь вместе с вами и с другими ветеранами Отечественной войны нашего народа, в какие бы организации они не входили. Желаю всем нам единства, достойного выхода из всех кризисных ситуаций и созидательной работы на благо нашего народа.