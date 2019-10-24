ТИМУР ГУЛИЯ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «АРУАА»

«Наша страна уже долгие годы живет в условиях непрекращающегося кризиса. Наиболее острыми проявлениями этого стали события 2004, 2014 и 2020 годов. Эти события повторяются потому что, к сожалению, не устранены питательные условия для кризиса, такие как раскол общества, экономический спад, коррупция и неэффективность государственного аппарата, безработица и другие социальные проблемы», – подчеркнул Гуния.

Выступая с отчетным докладом, председатель «Аруаа» Илья Гуния отметил, что очередной съезд организации проходит в преддверии президентских выборов и в непростых внутриполитических условиях.

Сухум. 18 февраля 2020. Абхазия-Информ . Сегодня в Сухуме прошел восьмой съезд республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. «Аруаа», на котором был переизбран председатель организации и члены Высшего совета.

Председатель «Аруаа» напомнил, что на предыдущем съезде он выступил с жесткой критикой курса президента. «Но не все соратники поддержали эту позицию, видимо считая, что не стоит выносить сор из избы. Но, как показало время, руководство Абхазии не сделало выводов из звучавшей в обществе критики, следствием чего стали известные события января 2020 года. Возможно, если бы мы в прошлом проявили солидарную позицию по вопросу политики власти, то этого кризиса удалось бы избежать», – подчеркнул Гуния.

По его словам, «жизнь страны предстоящими выборами не заканчивается»

Гуния считает, что, прежде всего в Абхазии необходимо навести правопорядок и реформировать политическую систему путем перераспределения полномочий между ветвями власти. «Об этом говорит почти каждый кандидат в Президенты, но заняв кресло, сразу об этом забывает», - заметил докладчик.

Также необходимы реформы, направленные на облегчение положения предпринимателей и создание гарантии защиты инвестиций и малого бизнеса.

Гуния обратил внимание и на то, что «нынешняя налоговая система носит явно однобокий, фискальный характер и, несмотря на это государство так и не смогло обеспечить выплату этих налогов».

По мнению Гуния, «нельзя допустить, чтобы народ окончательно разочаровался в руководстве страны и утратил веру в успешность нашей государственности. Предстоит много работы и парламенту, и новому Президенту, и судебной власти, и всем государственным структурам. Она должна носить слаженный осмысленных характер и опираться на поддержку широкого спектра общественных сил».

Гуния выразил надежду но то, что организация «Аруаа» будет в авангарде сил, нацеленных на реформы и обеспечение стабильности в стране».

Он пожелал всем единства, достойного выхода из всех кризисных ситуаций и созидательной работы на благо народа Абхазии.

Гуния также сообщил, что принял решение об уходе с поста руководителя организации и предложил передать эти полномочия молодому представителю «Аруаа».

Затем с содокладом выступил сопредседатель организации Тимур Надарая.

Он подверг резкой критике действия оппозиции в начале января 2020, отметив при этом, что «никогда прежде так не лихорадило страну, как за последние пять лет».

«Власть никогда не организовывала жесткий отпор. Не арестовывала организаторов несанкционированных акций, старалась идти на компромиссы. Наверное, там, где слабое государство, всегда будут происходить такие явления, если не проявить сознательность и терпение. Но мы не пошли по пути диктатуры, да и народ не позволил и не позволит этого сделать. Народ наш устал от противостояния, он требует ответственной работы от нас всех и в первую очередь от правоохранительных органов, требует элементарного порядка, но при таком жестком противостоянии политиков, решение данной задачи оказалось непосильной ношей для власти», – считает Тимур Надарая.

Он так же подчеркнул, что «за двенадцать лет существования «Аруаа» проводится всего восьмой съезд, в то время как оппозиция за последние пять лет вывела на улицы своих сторонников столько же раз».

Тимур Надарая отметил, что Высший Совет «Аруаа» считает «решение суда Кассационной инстанции политическим, а не правовым, принятым под давлением событий 9 января нынешнего года. Полная ответственность за все эти незаконные действия ложится на оппозицию, лидеры которой возглавили и воплотили в жизнь свою мечту свергнуть президента Хаджимба».

«Нам всем необходимо остановиться. Мы подходим к черте, когда своими руками можем уничтожить государственность, за которую отдано тысячи жизней. Уже перед этой страшной угрозой все остальные амбиции должны отступить у здравомыслящих людей», – подчеркнул Надарая.

Он так же сообщил, что «Аруаа» не поддержит Аслана Бжания на выборах.

«Члены «Аруаа» идут на выборы ради сохранения нашего государства и я надеюсь, что народ отдаст свои голоса команде образованных, грамотных, молодых реформаторов», – констатировал Надарая.

Он подчеркнул, что «ради сохранения нашего государства «Аруаа» готово к переговорам с любыми политическими силами и ради национального согласия готово обсуждать создание единой ветеранской организации».

Далее участники съезда проголосовали за членов высшего совета «Аруаа», в котором будет 43 человека. Единогласно участники съезда поддержали и избрание Тимура Гулия председателем общественной организации «Аруаа».

Затем была принята резолюция съезда, состоящая из пяти пунктов:

1. Съезд «Аруаа» считает, что события, имевшие место в городе Сухум, 9 января, и в особенности 12 января 2020 года, когда под давлением оппозиции президент Рауль Хаджимба вынужден был подать в отставку, незаконным актом свержения главы государства, что является грубейшим попранием конституции РА.

2. Съезд «Аруаа» считает, что решение Кассационной коллегии Верховного суда об отмене решения ЦИК от 9 сентября 2019 года является политическим, а не правовым решением, принятым под воздействием событий, связанных с захватом комплекса правительственных зданий РА в январе 2020 года.

3. В то же время, в связи с решением ЦИК от 12 января 2020 года о назначении новых выборов, мы призываем все граждан Абхазии принять участие в выборах президента страны, Именно сохранение государства, ради которого отдано тысячи жизней наших братьев и сестер, делает нас ответственными за судьбу страны и народа и только это заставляет нас не призывать к бойкоту выборов.

4. Считаем, что выборы должны пройти в цивилизованных рамках, без обливания грязью своих оппонентов, в соответствии с законом о выборах.

5. Мы с уважением относимся к мнению оппонентов, выступаем за диалог всех политических сил страны, выступаем против каких-либо новых переговоров с Грузией кроме уже существующих, пока независимая Абхазия не будет признана восточным соседом. Ради гражданского согласия мы готовы обсудить идею создания единой ветеранской организации, которая будет стоять на страже государственности выше политических схваток.

Затем вновь избранный председатель организации Тимур Гулия, предложил ветеранам поддержать на выборах кандидата в президенты Адгура Ардзинба и за это предложения участники съезда проголосовали единогласно.

Принимавший участие в съезде Адгур Ардзинба поблагодарил ветеранов за поддержку и поддержал их идею создания единой ветеранской организации.

«Объединение народа через некоторых политиков не дает результата. Более того, именно некоторые политиканы разделили народ и ветеранов. Мы должны объединиться, иначе мы не сможем двигаться вперед. Мы, молодое поколение, в своей работе, вас ветеранов не подведем», - заявил Адгур Ардзинба.

На этом съезд «Аруаа» завершил свою работу.