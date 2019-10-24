ГЕНПРОКУРАТУРА ОТМЕНИЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СБЕРБАНКА АБХАЗИИ ТЕМУРА БГАНБА

Сухум. 18 февраля 2020. Абхазия-Информ . 17 февраля 2020 года исполняющим обязанности начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры РА отменено постановление от 28 апреля 2019 года о приостановлении уголовного дела в отношении экс-председателя Сбербанка Абхазии - Бганба Темура Сергеевича, обвиняемого по части 2 статьи 196 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Республики Абхазия. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РА.

Основанием для возобновления расследования уголовного дела послужил факт нарушения процедуры объявления Т. Бганба в международный розыск, а также отсутствие в материалах уголовного дела данных об отправке в международный отдел Генеральной прокуратуры РФ пакета документов, необходимых для задержания лица, находящегося на территории России.

В рамках возобновленного уголовного дела следователем из уголовного дела выделены материалы и через международный отдел Генеральной прокуратуры 18 февраля 2020 года в Генеральную прокуратуру РФ направлен пакет документов, необходимый для задержания Бганба.

Темур Бганба заочно обвиняется в том, что 29.12.2015 г. выполняя управленческие функции в коммерческой организации «Сбербанк Абхазии» (ОАО), являясь председателем правления данного банка, использовал свои полномочия вопреки законным интересам данной организации, выразившиеся в заключении кредитного договора №3105 и выдаче кредита в крупной денежной сумме – 1 959 096 долларов США ООО «Сухумский деревообрабатывающий завод «Апсны», которое заведомо для Бганба Т.С. было неспособно возвратить полученные в кредит деньги в установленный кредитным договором срок, чем причинил вред «Сбербанк Абхазии» (ОАО), который повлек тяжкие последствия.

03.07.2018 г. в отношении Бганба Т.С. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 196 УК Республики Абхазия.

09.10.2018 г. Сухумским городским судом в отношении обвиняемого Бганба Темура Сергеевича заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Появившееся в СМИ информация о задержании Бганба Т.С. в г. Москва не нашла своего подтверждения.

Как сообщалось ранее, одновременно с расследованием уголовного дела, Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводится проверка сообщения о преступлении по обращению председателя «Сбербанка Абхазии» (ОАО) Агрба Р.Н., поступившей в органы прокуратуры 17 января 2020г. - по факту хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах Банка, открытых за пределами Абхазии на сумму 729 миллионов 479 тысяч рублей.