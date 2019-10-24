 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МОЛОДЕЖЬ КАК СТРОИТЕЛЬ БУДУЩЕГО АБХАЗИИ
февраля 17 2020

МОЛОДЕЖЬ КАК СТРОИТЕЛЬ БУДУЩЕГО АБХАЗИИ

Нателла Акаба Молодежь – это часть общества, ориентированная на будущее, нацеленная на перемены и способная…
ЧРЕЗМЕРНАЯ ВЛАСТЬ ПРИВОДИТ К ЛИХОРАДКЕ…
февраля 10 2020
ЧРЕЗМЕРНАЯ ВЛАСТЬ ПРИВОДИТ К ЛИХОРАДКЕ…
САИД ГЕЗЕРДАВА: БЕЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СЛОЖНО ГОВОРИТЬ О ЗАКОННОСТИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
февраля 03 2020
САИД ГЕЗЕРДАВА: БЕЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СЛОЖНО ГОВОРИТЬ О ЗАКОННОСТИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

В мире

В СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 500 ЛЕТ ВЫВЕСИЛИ ВСЕ ГОБЕЛЕНЫ РАФАЭЛЯ "ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ"
февраля 17 2020

В СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 500 ЛЕТ ВЫВЕСИЛИ ВСЕ ГОБЕЛЕНЫ РАФАЭЛЯ "ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ"

ВАТИКАН, 17 февраля. /ТАСС/. Стены Сикстинской капеллы покрыли 10 гобеленов, выполненных по эскизам Рафаэля Санти…
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ "ОСКАРА-2020". ПОБЕДИТЕЛИ
февраля 11 2020
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ "ОСКАРА-2020". ПОБЕДИТЕЛИ
ИМПИЧМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ
февраля 06 2020
ИМПИЧМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ

Календарь событий

« Февраль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРАТУРА ОТМЕНИЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СБЕРБАНКА АБХАЗИИ ТЕМУРА БГАНБА

Новости Вторник, 18 февраля 2020 17:32
Оцените материал
(0 голосов)
ГЕНПРОКУРАТУРА ОТМЕНИЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СБЕРБАНКА АБХАЗИИ ТЕМУРА БГАНБА

Сухум. 18 февраля 2020. Абхазия-Информ. 17 февраля 2020 года исполняющим обязанности начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры РА отменено постановление от 28 апреля 2019 года о приостановлении уголовного дела в отношении экс-председателя Сбербанка Абхазии - Бганба Темура Сергеевича, обвиняемого по части 2 статьи 196 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Республики Абхазия. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РА.

Уголовное дело по данному факту возбуждено Следственным управлением Генрокуратуры 30 мая 2018 г.

Основанием для возобновления расследования уголовного дела послужил факт нарушения процедуры объявления Т. Бганба в международный розыск, а также отсутствие в материалах уголовного дела данных об отправке в международный отдел Генеральной прокуратуры РФ пакета документов, необходимых для задержания лица, находящегося на территории России.

В рамках возобновленного уголовного дела следователем из уголовного дела выделены материалы и через международный отдел Генеральной прокуратуры 18 февраля 2020 года в Генеральную прокуратуру РФ направлен пакет документов, необходимый для задержания Бганба.

Темур Бганба заочно обвиняется в том, что 29.12.2015 г. выполняя управленческие функции в коммерческой организации «Сбербанк Абхазии» (ОАО), являясь председателем правления данного банка, использовал свои полномочия вопреки законным интересам данной организации, выразившиеся в заключении кредитного договора №3105 и выдаче кредита в крупной денежной сумме – 1 959 096 долларов США ООО «Сухумский деревообрабатывающий завод «Апсны», которое заведомо для Бганба Т.С. было неспособно возвратить полученные в кредит деньги в установленный кредитным договором срок, чем причинил вред «Сбербанк Абхазии» (ОАО), который повлек тяжкие последствия.

03.07.2018 г. в отношении Бганба Т.С. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 196 УК Республики Абхазия.

09.10.2018 г. Сухумским городским судом в отношении обвиняемого Бганба Темура Сергеевича заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Появившееся в СМИ информация о задержании Бганба Т.С. в г. Москва не нашла своего подтверждения.

Как сообщалось ранее, одновременно с расследованием уголовного дела, Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводится проверка сообщения о преступлении по обращению председателя «Сбербанка Абхазии» (ОАО) Агрба Р.Н., поступившей в органы прокуратуры 17 января 2020г. - по факту хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах Банка, открытых за пределами Абхазии на сумму 729 миллионов 479 тысяч рублей.

Прочитано 1 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ТИМУР ГУЛИЯ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «АРУАА»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.