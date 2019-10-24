141 319 ГРАЖДАН АБХАЗИИ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА НОВОГО ОБРАЗЦА

С докладом о работе Паспортного управления выступил и.о. начальника Вадим Квадзба. Он представил информацию о количестве поданных заявлений и выданных паспотртов нового образца и видов на жительство. Так, всего ПУ МВД принято 148 591 заявлений от граждан на получение паспорта нового образца, при этом выданы документы 141 319 гражданам. Готово к выдаче, но не получено гражданами 2 034 паспорта.

Открывая встречу, Валерий Бганба отметил важность эффективной работы паспортных отделов ПУ МВД РА во всех районах республики в преддверии президентских выборов. «Во избежание распространения мнения о массовой выдаче паспортов в период предвыборных кампании, чего не наблюдалось в практике, мы обязаны сделать так, чтобы процесс паспортизации граждан был, как и прежде, открытый прозрачный, а работа всех структур, связанных с документированием граждан, была эффективной», - сказал Бганба.

2 262 паспорта за весь период паспортизации значатся аннулированными. Как пояснил Квадзба, аннулированными считаются паспорта тех граждан, которые обратились с повторным заявлением на выдачу паспорта нового образца в связи с непригодностью использования полученного ранее: порчей, утерей, заменой личных данных гражданина и пр. В системе выпуска и учёта паспортов граждан Республики Абхазия у таких заявителей значится 2 выданных паспорта, один из которых аннулирован.

Что касается документов, подтверждающих право на долгосрочное проживание на территории Абхазии, принято 27 230 заявлений, выдано 19 527 видов на жительство.

По сообщению начальников паспортных отделов, в районах Абхазии и в городе Сухум активность граждан не высокая, о чём свидетельствует количество готовых к выдаче документов.

Паспортными отделами ПУ МВД по Гагрскому району принято 29 439 заявлений от граждан на обмен паспорта старого образца на новый, выдано – 27 175, готово к выдаче 310 паспорта.

В Гудаутском районе принято заявлений 25 403 от граждан, из них выдано – 24 550 паспортов нового образца, 258 паспортов готово к выдаче.

В Сухумском районе принято 8 083 заявлений, выдано – 7 843 паспорта, 55 паспортов готовы к выдаче.

Паспортными отделами ПУ МВД по городу Сухум принято 47 071 заявлений, выдано – 44 822, готово к выдаче – 718.

Паспортным отделом ПУ МВД по Гулрыпшскому району всего принято заявлений от 13 479 граждан, выдано 13 003 паспортов, 155 – готовы к выдаче.

В Очамчырском районе принято 17 811 заявлений, 16 611 паспортов выдано, 410 готовы к выдаче.

Паспортным отделом в Ткуарчалском районе принято 7 234 заявления, выдано паспортов – 6 592, 100 паспортов готово к выдаче.

В Галском районе принято 1 071 заявление, выдано – 687 паспортов, 28 паспортов готовы к выдаче.

Участники рабочей встречи обсудили также меры по ускорению процесса паспортизации, возможность оптимизации процесса обработки данных заявителя.

Кроме того, для минимизации количества готовых паспортов, скопившихся в паспортных отделах республики, принято решение интенсивнее оповещать граждан о готовности документа, в индивидуальном порядке рассматривать возможность выезда команды паспортного отдела для выдачи паспорта нового образца гражданину, лишенному возможности прибытия в отделение по медицинским и прочим показаниям.

Для повышения уровня активности граждан в процессе обмена паспорта старого образца на новый и.о. Президента, Премьер-министр Валерий Бганба поручил соответствующим структурам проверить реализацию ограничительных мер по использованию паспорта старого образца в различных организациях.

В завершение встречи он добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы предстоящие выборы прошли без слухов, несоответствующих действительности, и сделать все необходимое, чтобы работа структурных подразделений МВД, обеспечивающих паспортизацию граждан, была эффективной и прозрачной.

«Мы должны провести выборы Президента Республики Абхазия в соответствии с законом нашей страны, с кодексом Апсуара во имя объединения и сближения нашего народа», - завершил Бганба.

В совещании участвовали генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба, и.о. секретаря Совета безопасности Беслан Квициния, министр внутренних дел Рауль Смыр, заместитель руководителя Администрации Президента Адгур Лушба, и.о. начальника Паспортного управления МВД республики Вадим Квадзба, руководители районных паспортных отделов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.