ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ДАВАТЬ НИЧЕМ НЕ ПОДКРЕПЛЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ»

На вопрос ведущей, в чем разница и что общего между событиями мая 2014 и января 2020 года, Лакербая ответил: «2014 год - это была длительная целенаправленной работа оппозиции, нацеленная на смещение существующей власти. Порядка 10 лет велась эта работа, и она принесла свои плоды в мае 2014 года. Что касается того, что произошло в январе этого года, здесь не было политических партий, которые призывали бы кого-то. Парадокс, но сложилось так, что три группы молодежи, скажем так фамильные, которые имели основания обижаться на то, что вот так зверски были убиты определённые люди определенного круга, и дальше расследование никуда не шло, фактически спровоцировали то, что произошло в январе. Это абсолютно разные вещи. Другое дело, что когда этот процесс начался, к нему подключились многие», - сказал Леонид Лакербая.

Сравнивая политические события 2014 и 2020 годов, Леонид Лакербая отметил, что, «хотя результат в конечном итоге был одинаков, но есть существенная разница в событиях».

На вопрос, были ли после 2014 года, на его взгляд, какие-то положительные тенденции в развитии страны, или он считает, что этот период был малоэффективным, Леонид Лакербая сказал: «Я считаю, что он был катастрофичным для страны».

Для подкрепления своего ответа Лакербая сослался на некоторые цифры.

«Жизнь ухудшилась, если брать статистические данные. Заработная плата за эти 5 лет – с 2013 года по 2018 повысилась на 10,8%, а инфляция на 37%. Если валовый внутренний продукт в долларовом эквиваленте составлял 800 млн, сейчас ВВП составляет 513 млн. Соотношение заработной платы к прожиточному минимуму начиная с 2008 года было гораздо лучше, чем произошло в 2018 году. В 2013 году средняя зарплата по стране была в два раза выше прожиточного минимума, сейчас она выше в 1,6 раз. Еще один пример, который меня просто парализовал - уровень доходов населения и уровень расходов. У меня возникает естественный вопрос, к тем, кто сегодня у власти, и к тем, кто выдвигается, работая в министерстве экономики, как так получилось, что доходы наших граждан в 2013 году составляли 26,2 млрд рублей, а 5 лет спустя увеличились всего на 700 млн, в то время, как расходы с 20 млрд в 2013 году подпрыгнули до до 42 млрд. У нас в стране, получается, люди тратят почти на 40% больше, чем они зарабатывают. Извините, это теневая экономика. Другого объяснения нет», - заявил Леонид Лакербая.

На замечание журналиста, что экономическая ситуация не только в Абхазии изменилась в худшую сторону, но и в России, и в мире в целом наблюдается кризис, политик сказал: «Тогда не надо обманывать людей и говорить, что у нас всё лучше, лучше и лучше. Цифры говорят о том, что всё хуже, хуже и хуже».

Он напомнил, что в свое время оппозиция обвиняла действующие тогда власти в том, что разворовываются деньги Инвестпрограммы.

«Мы за 6 лет - с 2008 года по начало 2014 года получили 32 млрд рублей финансовой помощи по Инветспрограмме (ранее Комплексной программе содействия социально-экономическому развитию РА – ред. АИ) . Наши оппоненты, придя к власти в 2014 году, получили 22 млрд. Просто можно сравнить, что мы сделали тогда, и что сделано ими», - заметил Лакербая.

Председатель партии «Айтаира» считает недопустимым обманывать народ с целью прихода к власти любой ценой.

«Если наш кандидат Аслан Бжания будет говорить о том, что вы завтра увидите ощутимые перемены, или через год почувствуете существенную разницу, я его поддерживать не буду. Мы так низко опустились, что нам не хватит ни года, ни двух, чтобы хотя бы дойти до уровня 2013 года. Мы не должны давать им чрезмерные, ничем не подкрепленные обещания. Мы через это уже прошли - зарплата в 35 тысяч, пенсия в 15 тысяч. Хватит обманывать свой народ. Не надо ссылаться на какие-то экономические проблемы. Ты идешь в президенты - ты должен отвечать за результат», - сказал Леонид Лакербая.

Политик прокомментировал фейковые публикации в соцсетях, в которых ему предрекают должность вице-премьера в новом правительстве в случае победы Аслана Бжания на выборах президента.

«Мне не нужны никакие должности», - сказал Леонид Лакербая и рассказал, кем он видит себя в ближайшие годы.

«Есть партия. Это мое детище. Там 1200 членов, у нас еще порядка 300 заявлений. Я надеюсь, Господь даст мне силы хотя бы пару лет поставить эту партию на рельсы», - сказал председатель «Айтаира».

Журналист вспомнила о заявлении, что «Айтаира» не будет садиться за стол переговоров с одной из партий («Единой Абхазией – ред. АИ), но, тем не менее, на этот раз договорились и спросила: «Почему? Что изменилось?»

«Мы поняли, что вразброс у нас нет шансов поменять систему. Главное - поменять систему, не только систему власти, но и систему бытия в Абхазии», - отметил Леонид Лакербая.

10 января 2020 года кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила в полном объеме административный иск кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменила решение ЦИК РА от 9 сентября 2019 года об итогах президентских выборов и победе Рауля Хаджимба, признав его незаконным и недействительным. Центризбиркому было предписано назначить дату повторных выборов президента.

Повторные выборы президента Абхазии состоятся 22 марта 2020 года. На пост президента претендуют лидер оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания, министр экономики Адгур Ардзинба и экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

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