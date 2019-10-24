ДО КОНЦА МАРТА БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №2

«Проводился не косметический ремонт, мы проводили полноценные строительно-восстановительные работы: полностью заменили кровлю на всем здании, демонтировали напольное покрытие и в двух корпусах уложили паркет, в коридорах плитку из керамогранита, полностью заменили внутренние двери, во всех помещениях провели отделочные работы. Что касается окон, то замене подлежали не более 15%, большинство прежних стеклопакетов подлежат дальнейшей эксплуатации», – рассказал Ткебучава.

О ходе проводимых ремонтных работ рассказал генеральный директор ГК «Апсныргылара» Темур Ткебучава. Он напомнил, что работы в школе были начаты в июне 2019 года, а в октябре удалось сдать в эксплуатацию два трехэтажных корпуса А и Б.

Сухум. 19 февраля 2020. Абхазия-Информ . И.о президента, премьер-министр Валерий Бганба проинспектировал ход строительных работ в исторической части здания Сухумской средней школы №2 им. Пушкина, пострадавшего в результате пожара 2 мая 2019 года.

Что касается ремонта исторического корпуса, то он, к сожалению, больше всех пострадал от пожара, а также от воды во время пожаротушения и ливня.

«В этом корпусе массивные стены из камня, который хорошо впитывает воду, поэтому нам пришлось долго ждать пока они просохнут, иначе на стенах появится грибок и наша работа пойдёт насмарку», - подчеркнул Ткебучава.

Он сообщил, что второй этаж исторического корпуса практически готов, и строители сдадут его в эксплуатацию 5 марта. На первом этаже полностью закончена стяжка полов, и завтра строители приступят к укладке плитки в коридорах и паркета в классах.

И.о президента, премьер-министр Валерий Бганба отметил важность качества производимых работ.

«Это важный объект, и все здесь должно быть на высшем уровне. Наши дети должны учиться в нормальных условиях», - подчеркнул Бганба.

Он также поручил строителям изыскать средства на тротуарную плитку перед входом в здание школы.

Главный инженер ГК «Апсныргылара» Амиран Лагвилава сообщил, что в историческом корпусе было снято до 80% штукатурки. На втором этаже работы сделаны на 90%, осталось произвести кое-где чистовую покраску стен, убрать мусор и вымыть окна. Все это будет сделано до 5 марта и дети смогут приступить к занятиям в своих классах.

«Ремонт первого этажа серьезно затянулся, но и его мы намерены сдать в эксплуатацию 20 марта», - заверил Лагвилава.

К 20 марта, по его словам в школе будут функционировать все помещения кроме спортзала.

«Дело в том, что там сегодня хранятся уцелевшие после пожара мебель и книги из школьной библиотеки. После сдачи в эксплуатацию второго этажа, спортзал освободится и мы до конца марта и там закончим все ремонтные работы, включая фасад и благоустройство пришкольной территории со стороны улиц Ардзинба и Леона», - сообщил Амиран Лагвилава.

С финансированием, по его словам, была небольшая задержка, но сегодня получили средства, чтобы закупить необходимые материалы.

Общая стоимость работ составила свыше 70 млн рублей, в том числе сметная стоимость кровельных работ - чуть больше 5 млн рублей. Площадь школы составляет 2008 квадратных метров, в ней обучается 1250 учеников.

«Учебный процесс идет нормально, но нам очень не хватает классов и дети вынуждены учиться в три смены. Сдача второго этажа тоже не решит проблему, но мы надеемся, что строители сдержат слово и в конце марта школа начнет функционировать полноценно», - констатировала директор 2-й школы Ирина Повискир.

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В 2008 году Сухумская средняя школа № 2 была отремонтирована за счет финансовой помощи Российской Федерации. Фактически здание было восстановлено с нуля. Предварительная смета расходов на ее ремонт составляла 120 млн рублей. Все ремонтные работы проводились под контролем премьер-министра Абхазии Александра Анкваба. В конечном итоге школа была сдана «под ключ» за 84 млн 100 тысяч рублей. (Курс доллара в 2008 году колебался от 24 до 29 рублей за доллар).

Приезжавший в то время в Абхазию президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, после осмотра объекта дал высокую оценку проведенным там работам. Он также предложил президенту РА Сергею Багапшу пригласить в Абхазию московских строителей и показать им, как нужно строить школы и за какую цену.