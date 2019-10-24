СТРОИТЕЛИ РАССКАЗАЛИ ВАЛЕРИЮ БГАНБА О ХОДЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА АВАРИЙНЫХ УЧАСТКАХ ТРАССЫ «ПСОУ – СУХУМ»

Аварийный участок автодороги в районе села Багрыпста (ПК 12-756 км) пострадал в результате оползней в прошлом году, работы на нём начаты в октябре 2019 года. Директор РУП «Абхазавтодор» Борис Ачба рассказал и.о. Президента о завершении основных работ на участке и о сроках сдачи завершенного объекта.

Сухум. 19 февраля 2020. Абхазия-Информ . Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Валерий Бганба совершил рабочую поездку в Гагрский и Гаудаутский районы, в ходе которой осмотрел аварийные участки трассы «Псоу-Сухум».

По его словам, самые объемные работы позади, произведены демонтаж старой подпорной стены и разборка скального грунта. Для монтажа новой подпорной стены установлены сваи диаметром 530 мм. общей длиной более 1000 м. До полного возобновления движения на участке автодороги осталось произвести засыпку дорожной полосы с послойной трамбовкой грунта. Площадь нового асфальтобетонного покрытия составит 800 кв. м.

Стоимость восстановления участка - свыше 22 млн руб.. Из средств Резервного фонда Президента РА уже профинансировано 20 394 860 руб.

Валерий Бганба осмотрел также участок трассы в районе села Чагрыпш (ПК 15-990), где в ближайшие дни начнутся укрепительные работы.

Там длина новой подпорной стены составит 40 м., местами её высота достигнет 10 м. Сотрудники РУП «Абхазавтодор» ведут подготовительные работы, производят разборку скального грунта. Стоимость восстановительных работ на этом участка составит около 11 млн руб. Новое асфальтобетонное покрытие составит 400 кв. м.

Кроме того, реконструкции подлежит и мост через реку Чагрыпш (участок ПК 15- 284).

По словам руководителя ГК «Абхазберегозащита» Игоря Казанба, в результате обследования представителями госкомпании моста через реку Чагрыпш были обнаружены значительные повреждения конструкций, снижающие его несущую способность.

Игорь Казанба и Валерий Бганба осмотрели мост с берега реки. Казанба рассказал, в проведении каких работ нуждается объект: «При осмотре моста снизу заметно смещение балок первого и второго пролета из-за уклона в сторону Псоу. В результате смещения подферменники (опорные тумбы) были разрушены. В данный момент объект находится в аварийном состоянии и нуждается в срочном проведении мероприятий по устранению данной ситуации».

По словам Казанба, смета восстановительных работ объекта находится на экспертизе, предварительно стоимость составит 7 млн рублей. Источником финансирования определён Резервный фонд Президента Республики Абхазия.

Ремонт моста будут производить поэтапно, ко второй стороне приступят после завершения работ на первой. Движение автомобилей на участке в период восстановительных работ будет организовано по одной стороне.

В Гудаутском районе глава Правительства Валерий Бганба осмотрел оползневой участок на 1-ом километре трассы села Лыхны. Строители составили смету предстоящих работ, стоимость объекта - 9 млн рублей. Протяжённость ремонтируемого участка дороги составит 160 метров, местами будут возведены монолитные подпорные конструкции и сваи, будет устроено водоотведение.

Об этом сообщает пресс-служба кабинета Министров РА.