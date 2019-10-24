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Абхазия Информ

И.О. ПРЕЗИДЕНТА ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОДПИСАЛ УКАЗ О КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ «ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ»

Новости Среда, 19 февраля 2020 17:04
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И.О. ПРЕЗИДЕНТА ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОДПИСАЛ УКАЗ О КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ «ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ»

Сухум. 19 февраля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Валерий Бганба подписал указ о конкурсе молодых лидеров «Гордость Абхазии».

Администрации Президента РА поручено до 10 марта 2020 года:

  • разработать и представить на утверждение Положение о порядке проведения Конкурса;
  • представить предложения по персональному составу Организационного комитета Конкурса с привлечением специалистов Абхазского государственного университета, сотрудников Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, представителей экспертного сообщества.
  • представить предложения по персональному составу Конкурсной комиссии из числа опытных государственных и общественных деятелей, ученых.

Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия и центральным органам государственного управления поручено оказывать содействие в подготовке и проведении Конкурса, в освещении мероприятий в государственных средствах массовой информации.

Администрациям городов и районов, органам местного самоуправления рекомендовано принимать участие в осуществлении мер, направленных на подготовку и проведение конкурса.

Конкурс молодых управленцев «Гордость Абхазии» ставит целью выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия.

С инициативой проведения этого конкурса выступил действительный государственный советник РФ Инал Ардзинба. 

По словам И. Ардзинба,  конкурс «станет социальным лифтом для управленцев и послужит импульсом для обновления государственного аппарата за счет честных и компетентных представителей молодого поколения». Предполагается, что победители и финалисты конкурса смогут войти в состав кадрового резерва Президента, который будет создан на основе каза главы государства. Финалисты конкурса получат возможность пройти стажировку в Москве.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Среда, 19 февраля 2020 17:20

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