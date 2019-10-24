ПАСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РА ПРОСИТ ГРАЖДАН СВОЕВРЕМЕННО ЗАБИРАТЬ ГОТОВЫЕ ПАСПОРТА

В целом по республике на сегодняшний день принято в производство более 148 590 заявлений на обмен общегражданского паспорта, выдано уже прядка 141500 паспортов, но не все граждане являются в паспортные службы для получения документов.

Подразделения паспортного Управления МВД работают в штатном режиме, выдают готовые документы и проводят прием заявлений от граждан, которые еще по той или иной причине не успели обменять свой паспорт.

Как сообщается на сайте МВД РА, 310 документов готовы к выдаче и не востребованы по Гагрскому району, 258 документов не получили по тем или иным причинам в Гудаутском районе, 55 - в Сухумском районе, 155 - в Гулрыпшском районе, 410 - в Очамчырском районе, более 100 паспортов не получили жители Ткуарчалского района, 28 – в Галском районе. По Сухуму не выдано 718 паспортов.

При необходимости для оформления обмена общегражданского паспорта инспектора паспортного подразделения выезжают по адресу требования и на месте осуществляют прием необходимых документов. Эта услуга предоставляется людям с ограниченными возможностями, престарелым гражданам, которые не могут сами прийти в паспортный отдел. Выездная лаборатория паспортного управления МВД обеспечивает всю процедуру оформления и выдачи документов.

О готовности паспорта сотрудники паспортных служб оповещают граждан в индивидуальном порядке, также есть возможность проверить готовность паспорта на официальном сайте МВД РА и в мобильном приложении.