ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПОПРОСЯТ О ВЫПЛАТАХ ДЛЯ АБХАЗСКИХ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

"Согласно указу правительства России, всем участникам войны, имеющим российское гражданство и проживающим на территории России, выплачивают по 75 тысяч рублей. Эта информация вызвала много вопросов у нас, в Абхазии, потому что у наших ветеранов есть гражданство России. Но по указу Путина, выплаты касаются тех ветеранов, которые проживают в России, прописаны там. Есть ветераны, которые живут в Абхазии, но имеют российское гражданство и прописаны в России. Они получат выплаты ко Дню Победы. Мы хотим написать письмо на имя президента России, чтобы выплаты касались и ветеранов, проживающих на территории Абхазии", – сказал он.

Сухум. 20 февраля 2020. Абхазия-Информ . Союз ветеранов Великой Отечественной войны в Абхазии планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой выплатить всем абхазским ветеранам по 75 тысяч рублей ко Дню Победы, рассказал на радио Sputnik Абхазия зампредседателя союза Закан Нанба.

В России на выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 9145 гг. выделят более 71 млрд рублей.

По информации Закана Нанба, в Абхазии проживают 48 ветеранов войны и тыла. Большая их часть прописана в России, и они получат единовременные выплаты там. Однако примерно 20 ветеранам выплаты не положены.

"Их мало. Мы хотим составить их список и отправить на имя президента Путина. Конечно, для ветерана 75 или 50 тысяч рублей – хорошая помощь, – отметил Нанба. – Если этим ветеранам все-таки не выплатят деньги ко Дню Победы, то мы своими силами что-нибудь придумаем. Мы каждый год 10-15 тысяч вручаем ветеранам в День Победы".

Зампредседателя Союза ветеранов Великой Отечественной войны Абхазии подчеркнул, что в республике нет таких ветеранов, у которых нет крыши над головой. Но есть те, за которыми некому ухаживать.

"Мы периодически наведываемся к ним. Им много не надо. Обычно, больше всего они нуждаются в лекарствах. К сожалению, у них нет льгот при покупке лекарств", – добавил он.

Выплаты ко Дню Победы

Указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы президент России Владимир Путин подписал в феврале 2020 года.

Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. В общей сложности такие выплаты получат 537,1 тысячи человек.

Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма, эти категории включают 601,4 тысячи человек.

Кроме того, единовременная выплата будет осуществлена гражданам России, постоянно проживающим на территории Эстонии, Латвии и Литвы.

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