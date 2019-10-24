ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПОПРОСЯТ О ВЫПЛАТАХ ДЛЯ АБХАЗСКИХ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Сухум. 20 февраля 2020. Абхазия-Информ. Союз ветеранов Великой Отечественной войны в Абхазии планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой выплатить всем абхазским ветеранам по 75 тысяч рублей ко Дню Победы, рассказал на радио Sputnik Абхазия зампредседателя союза Закан Нанба.
"Согласно указу правительства России, всем участникам войны, имеющим российское гражданство и проживающим на территории России, выплачивают по 75 тысяч рублей. Эта информация вызвала много вопросов у нас, в Абхазии, потому что у наших ветеранов есть гражданство России. Но по указу Путина, выплаты касаются тех ветеранов, которые проживают в России, прописаны там. Есть ветераны, которые живут в Абхазии, но имеют российское гражданство и прописаны в России. Они получат выплаты ко Дню Победы. Мы хотим написать письмо на имя президента России, чтобы выплаты касались и ветеранов, проживающих на территории Абхазии", – сказал он.
В России на выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 9145 гг. выделят более 71 млрд рублей.
По информации Закана Нанба, в Абхазии проживают 48 ветеранов войны и тыла. Большая их часть прописана в России, и они получат единовременные выплаты там. Однако примерно 20 ветеранам выплаты не положены.
"Их мало. Мы хотим составить их список и отправить на имя президента Путина. Конечно, для ветерана 75 или 50 тысяч рублей – хорошая помощь, – отметил Нанба. – Если этим ветеранам все-таки не выплатят деньги ко Дню Победы, то мы своими силами что-нибудь придумаем. Мы каждый год 10-15 тысяч вручаем ветеранам в День Победы".
Зампредседателя Союза ветеранов Великой Отечественной войны Абхазии подчеркнул, что в республике нет таких ветеранов, у которых нет крыши над головой. Но есть те, за которыми некому ухаживать.
"Мы периодически наведываемся к ним. Им много не надо. Обычно, больше всего они нуждаются в лекарствах. К сожалению, у них нет льгот при покупке лекарств", – добавил он.
Выплаты ко Дню Победы
Указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы президент России Владимир Путин подписал в феврале 2020 года.
Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. В общей сложности такие выплаты получат 537,1 тысячи человек.
Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма, эти категории включают 601,4 тысячи человек.
Кроме того, единовременная выплата будет осуществлена гражданам России, постоянно проживающим на территории Эстонии, Латвии и Литвы.
Подробнее: https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200220/1029492254/Pismo-Putinu
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