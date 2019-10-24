Сухум. 20 февраля 2020. Абхазия-Информ. Гули Кичба избрана секретарем Общественной палаты Республики Абхазия. Голосование по кандидатуре секретаря ОП было тайным. За кандидатуру Кичба проголосовали 29 из 31 члена Палаты, присутствовавших на сегодняшнем заседании.

Г. Кичба также является председателем Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость».

Заместителями секретаря Общественной палаты избраны Виталий Смыр, Александр Страничкин и Низам Хапат. В предыдущих составах ОП было два заместителя секретаря.

Общественная палата формируется из 13 граждан Республики Абхазия, утверждаемых президентом, 11 представителей районов и городов и 11 представителей политических партий и общественных организаций.