ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА АВТОДОРОГ В СТОЛИЦЕ

Директор РУП «Абхазавтодор» Борис Ачба сообщил о том, что в дорожной системе Сухума 11,5 км. дорог республиканского значения. По словам Ачба, это повод для того, для того, чтобы скоординоровать и объединить усилия всех уполномоченных служб ради повышения эффективности работы и оптимизацции расходования ресурсов каждой организации.

Открывая встречу, Валерий Бганба сказал, что основной задачей на сегодняшний день является разработка концепции сотрудничества между структурными подразделениями мэрии и республиканскими организациями, занимающимися благоустройством дорог.

C ухум. 20 февраля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание, посвященное вопросам улучшения состояния автомобильных дорог в городе Сухум. В совещании приняли участие представители Администрации Президента Абхазии и столичной Администрации, РУП «Абхазавтодор», Дорожного фонда и др.

Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия отметил, что вопрос улучшения качества работ по содержанию автодорог в городе носит безотлагательный характер.

«С самого начала своих полномочий я сконцентрировался на этой проблеме, потому что она на самом деле очень остра, и её решение действительно носит безотлагательный характер, особенно в преддверии начала очередного курортного сезона», - считает Кварчия.

Он сообщил, что в расходную часть столичного бюджета на 2020 год вошли незначительные суммы на содержание и ремонт городских (не республиканского значения) дорог.

«Здесь стоит отметить, что мы разделяем понятия «ремонт дорог» и «содержания дорог». Второе включает в себя комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, озеленению дороги и др.», - пояснил Кварчия.

Глава правительства Валерий Бганба отметил, что и ремонт, и содержание играют большую роль в обеспечении нормального технического состояния дорог республиканского значения в городе. Они приостанавливают развитие повреждений, способствуют безопасности движения. Однако, «Абхазавтодор» не обеспечен в полной мере средствами механизации, специализированной техникой.

В этой связи, обращая внимание на исключительную важность полномерного проведения комплекса мероприятий, Бганба поручил осуществлять поставленные задачи при условии сотрудничества «Абхазавтодора», мэрии города, Дорожного фонда.



Так, Дорожным фондом будут перечисляться средства в размере 17 млн. рублей в год РУП «Абхазавтодор». А республиканское унитарное предприятие в свою очередь заключит контрактные отношения с подразделениями Администрации Сухума для осуществления задач на месте.

В статью расходов «Абхазавтодора» по содержанию и ремонту городских дорог республиканского значения войдут мероприятия по озеленению, уборке, частичному ремонту, организации разметки и закупке необходимых дорожных знаков.

Помимо этого, при тесном взаимодействии Администрации Сухума и Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству будет осуществляться мониторинг технического состояния русел рек в столице для предупреждения схода селевых потоков и повреждения дорог.

Об этом сообщает сайт правительства Абхазии.