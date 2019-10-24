ИЗБРАНЫ СЕКРЕТАРЬ И ТРИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РА

Вел пленарное заседание старейший из присутствующих членов ОП Альберт Топальян. «От нового президента и его команды ждать быстрых изменений в стране не придется. Мы должны сделать все, чтобы не повторились события 9 января 2020 года. Необходимо сделать все, чтобы сформировать команду настоящих патриотов страны, чтобы не умерла идея национального государства», - сказал Альберт Топальян.

Сухум. 20 февраля 2020. Абхазия-Информ . В четверг 20 февраля состоялось первое пленарное заседание нового состава Общественной палаты. Оно посвящалось выборам секретаря и заместителей секретаря ОП.

Он обратился к членам платы представить предложения по кандидатуре секретаря ОП. Эдуард Квирая предложил кандидатуру председателя Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба, в четвертый раз .избранную членом ОП.

Член Палаты Валерий Майромян внес на рассмотрение кандидатуру Виталия Смыр. Он подчеркнул, что Виталий Кизымович уважаемый человек, имеющий большой опыт работы в государственных структурах, воевал, кавалер Ордена Леона, с 2003 по 2005 годы — министр сельского хозяйства Абхазии. По словам Майромяна, Виталий Смыр мог бы достойно возглавлять Общественную палату РА.

В свою очередь Виталий Смыр поблагодарил за доверие и заявил о снятии своей кандидатуры в дань уважения к председателю Движения «Материй за мир и социальную справедливость», матери погибшего Героя Абхазии Арзамета Тарба Гули Кичба.

Выборы секретаря ОП оказались безальтернативными. За кандидатуру Кичба проголосовали 29 из 31 члена Палаты, присутствовавших на сегодняшнем заседании.

Гули Кичбе поблагодарила коллег за доверие и отметила огромную роль Нателлы Акаба, возглавлявшей Общественную палату на протяжении четырех созывов – с 2007 по 2019 годы.

«Очень важно, что в нашем обществе повышается роль женщины в общественно-политической жизни Абхазии», - отметила Гули Кичба.

Затем члены Палаты проголосовали за увеличение числа заместителей секретаря ОП РА с двух до трех. На должность заместителей секретаря были предложены кандидатуры Даниила Убирия, Александра Страничкина, Низма Хаппата и Виталия Смыра.

По итогам тайного голосования заместителями секретаря ОП были избраны А. Страничкин, («за» 23 голоса), Н. Хаппат (27 голоса) и В. Смыр (21 голос).

Роман Качарава заявил о приостановке членства В ОП на время президентской предвыборной кампании. Кварчия входит в предвыборный штаб кандидата в президенты РА Адгура Ардзинба.

Второе пленарное заседание членов ОП планируется провести на следующей неделе. Члены Общественной палаты намерены увеличить число комиссий до 10 (ранее их было восемь) и избрать состав совета ОП.

Гули Кичба будет совмещать руководство Движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» с работой в качестве секретаря Общественной палаты. Об этом она сказала «Абхазия-информ» после сегодняшнего заседания.

Общественная палата была сформирована из 13 граждан Республики Абхазия, утверждаемых президентом, 11 представителей районов и городов и 11 представителей политических партий и общественных организаций.

5 ноября 2019 г. указом президента РА членами Общественной палаты утверждены: Гарри Бигвава, Сократ Джинджолия, Гульнара Кичба, Игорь Лищенко, Елена Лабахуа, Рита Лолуа, Валерий Майромян, Вадим Мироненко, Сергей Смыр, Альберт Тополян, Данил Убирия, Низам Хапат и Руслан Хашиг

Членами Общественной палаты от городов и районов Абхазии 4 декабря 2019 г. избраны: Леонид Осия, Александр Страничкин, Ираклий Чепия, Геннадий Миканба, Адамур Тания, Виталий Смыр, Денис Хварцкия, Владимир Кондакчян, Эдик Квирая, Александр Ченгелия и ОмарТарба.

14 февраля 2020 г. членами ОП были избраны 11 представителей политических партий и общественных организаций: Рисмаг Аджинжал, Али Аншба, Надежда Венедиктова, Беслан Джопуа, Роман Качарава, Татьяна Кочий, Абессалом Кварчиа, Людмила Лолуа, Темур Пипия, Юрий Попков и Изольда Хагба.