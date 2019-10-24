СЕГОДНЯ ИЗВЕСТНОМУ АБХАЗСКОМУ ХУДОЖНИКУ ЛЕВАРСЕ БУТБА ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 60 ЛЕТ

«Леварса Бутба умер, не пройдя и половины жизни. Ушел, оставив миру волшебную палитру своих красок и много-много любви подарил - берите, ему не жалко», - писала искусствовед Александра Панфилова.

Леварса был не только очень интересным, самобытным художником, но и великолепным собеседником. Он запомнился всем очень добрым, искренним, открытым. Не изменяя своим убеждениям в угоду времени или политической конъюнктуре, он был терпим к чужому мнению. уважал точку зрения оппонентов. Этого сильного творческого человека не сломала болезнь, до последнего дня он творил. Леварсу ценили и любили многие. Его считали человеком, который даже «в одиночку смог бы поддерживать атмосферу богемного очарования Сухума».

Леварса Бутба (1960 - 2007г.г.) прожил короткую, но удивительную жизнь. Это был человек увеличенный живописью, музыкой, археологией.

«Парус (по-абхазски - апра) - романтический образ - символ творчества художника. Опытный мореплаватель использует и противный ветер, чтобы плыть в нужном направлении. Судьба уготовила многие испытания Леварсе Бутба, но он все равно идет к своей цели. Живопись его приносит в мир красоту. Картины Бутба сотканы из ярких пятен насыщенного цвета. Из этой мозаики проступают очертания предметного мира - дома и башни Сухума, кипарисы, фонари, колонны. Пейзаж воспроизводит не фотографически точный облик места, а то, как художник воспринимает его своим внутренним взором. Это утопически прекрасный мир, где не бывает ни войн, ни страхов. Такой художник хотел бы видеть свою родину - Абхазию. Другая тема его искусства - это мифология. Похищение Европы и другие сюжеты, связанные с изображением прекрасных женщин и грозной силы, олицетворенной в виде животных, говорят нам о тесной связи творчества художника с древними, архаическими корнями культуры. Солнце, море, темперамент народа Абхазии - вот истинные источники его искусства», - писала о нем кандидат искусствоведения Ксения Богемская.

Бутба Леварс Алексеевич (21.11.1960 - 17.IX.2007), с. Дурыпш, Гудаутский р-н) – художник. живописец-монументалист, член Союза художников Абхазии, В 1967- 1975 учился в Сухумской средней школе № 10, с 1972 по 1975 годы - параллельно в Сухумской художественной школе. худ.

1975-1979 гг. – учеба в Сухумском художественном училище. Успешно окончив СХУ, он в 1979 поступает в Тбилисскую Государственную академию художеств на факультет станковой графики. Будучи студентом, он в 1981-1982 активно принимал участие в студенческих выставках в Абхазии.

В 1985 успешно завершает учёбу в ТГАХ и на отлично защищает дипломную работу, выполненную в технике цветной линогравюры на тему легендарного сказания о нартах (пять листах размером 86 см Х 61см хранятся в Национальной . картинной галерее РА).

После успешной защиты дипломной работы Леварс Бутба возвращается на родину в Абх., и активно участвует в художественной жизни республики. Он был постоянным участником художественных выставок, организуемых Союзом художников Абхазии в самой республике и за её пределами.

В 1986 он был принят в СХ РА. В 1989 участвовал в выставке советского авангарда «Ленэкспо» в г. Ленинграде. В конце 80-х годов Бутба был принят в СХ СССР. В 1990 он вместе с другими абхазскими художниками выставлялся в Германии. В 1992 участвовал в международной выставке в Италии (г. Генуя) в честь 500-летия открытия Колумбом Америки.

Л. Бутба – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг.

После войны он вновь занялся любимым творчеством. В 1994 - 1996 прошли три персональные выставки Бутба в Сухуме, в 1997 - в Москве.

В 1998 Леварс Бутба возглавляет новую творческую организацию - «Ассоциациюи свободных художников Абхазии».

В 2000 г. в Москве в галерее «Моя коллекция» проходит еще одна персональная выставка Бутба.

Бутба вместе с другими художниками Абхазии участвовал во всех зарубежных выставках, организуемых СХ РА – в городах Сочи, Краснодар, Ростов, Нальчик, Майкоп, Москва. Санкт-Петербург и др.

В конце 90-х - начале 2000-х Бутба начал пробовать себя в монументальной живописи. В 2002 состоялась персональная выставка монументальных произведений Бутба на тему «Нартский эпос» и «Мифы и легенды абхазов».

Леварс Бутба - автор эскизов ордена «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава»). Он сам кавалер этого ордена второй степени.

Картины Леварсы Бутба выставлялись в различных собраниях и коллекциях США, Германии, Франции, Италии, России, Швейцарии, Турции, Японии.