Самым популярным направлением для абхазских держателей карт стал город Сочи, в котором было совершено 51,8% всех зарубежных операций с картами АПРА World. Второй по транзакционной активности стала столица Российской Федерации – город Москва, в ней было совершено 14,6% транзакций. Доля операций, совершенных в городе Краснодар составила 4,1%. Самым удаленным от Абхазии городом, в котором использовали карты АПРА оказался Красноярск.

Сухум. 21 февраля 2020. Абхазия-Информ. Держатели карт АПРА World совершили операции в 59 городах России. Об этом сообщается на официальном сайте Банка Абхазии.

Операции с банковскими картами АПРА World также совершались в Санкт-Петербурге, Ставрополе, Новосибирске, Дербенте, Ростове-на-Дону, Нальчике, Черкесске, Екатеринбурге, Грозном и других российских городах.

С октября 2019 года по настоящее время держатели банковских карт АПРА World совершили 1601 операцию за пределами Республики Абхазия на сумму 3 951 474 руб. При этом стоит отметить, что по характеру осуществляемых транзакций преобладали операции по оплате товаров и услуг - 70,8%, операции по снятию наличных денежных средств составили 29,2%.

Структура платежей держателей банковских карт АПРА World за пределами Абхазии:

Магазины одежды – 33,9%

Универсальные магазины и супермаркеты 20,6%

Кафе и рестораны – 13,3%

Строительные материалы, хозтовары и товары для дома – 9,5%

Бытовая техника и телефоны – 6,3%

Медицинские услуги и аптеки – 4,7%

Гостиницы, кинотеатры и развлечения – 4,3%

Парфюмерия, косметика и салоны красоты – 4,0%

Товары для детей – 2,4%

Прочие – 1,0%

В 2020 году Национальный Банк Республики Абхазия продолжит работу по расширению географии приема карт АПРА; в зону покрытия национальных карт будут включены еще ряд стран.

С октября 2019 года банками-участниками НПС АПРА было выпущено около 27 тысяч карт АПРА World.