ДЕРЖАТЕЛИ КАРТ АПРА WORLD СОВЕРШИЛИ ОПЕРАЦИИ В 59 ГОРОДАХ РОССИИ
Сухум. 21 февраля 2020. Абхазия-Информ. Держатели карт АПРА World совершили операции в 59 городах России. Об этом сообщается на официальном сайте Банка Абхазии.
Самым популярным направлением для абхазских держателей карт стал город Сочи, в котором было совершено 51,8% всех зарубежных операций с картами АПРА World. Второй по транзакционной активности стала столица Российской Федерации – город Москва, в ней было совершено 14,6% транзакций. Доля операций, совершенных в городе Краснодар составила 4,1%. Самым удаленным от Абхазии городом, в котором использовали карты АПРА оказался Красноярск.
Операции с банковскими картами АПРА World также совершались в Санкт-Петербурге, Ставрополе, Новосибирске, Дербенте, Ростове-на-Дону, Нальчике, Черкесске, Екатеринбурге, Грозном и других российских городах.
С октября 2019 года по настоящее время держатели банковских карт АПРА World совершили 1601 операцию за пределами Республики Абхазия на сумму 3 951 474 руб. При этом стоит отметить, что по характеру осуществляемых транзакций преобладали операции по оплате товаров и услуг - 70,8%, операции по снятию наличных денежных средств составили 29,2%.
Структура платежей держателей банковских карт АПРА World за пределами Абхазии:
- Магазины одежды – 33,9%
- Универсальные магазины и супермаркеты 20,6%
- Кафе и рестораны – 13,3%
- Строительные материалы, хозтовары и товары для дома – 9,5%
- Бытовая техника и телефоны – 6,3%
- Медицинские услуги и аптеки – 4,7%
- Гостиницы, кинотеатры и развлечения – 4,3%
- Парфюмерия, косметика и салоны красоты – 4,0%
- Товары для детей – 2,4%
- Прочие – 1,0%
В 2020 году Национальный Банк Республики Абхазия продолжит работу по расширению географии приема карт АПРА; в зону покрытия национальных карт будут включены еще ряд стран.
С октября 2019 года банками-участниками НПС АПРА было выпущено около 27 тысяч карт АПРА World.
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