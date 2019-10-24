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Абхазия Информ

ДЕРЖАТЕЛИ КАРТ АПРА WORLD СОВЕРШИЛИ ОПЕРАЦИИ В 59 ГОРОДАХ РОССИИ

Новости Пятница, 21 февраля 2020 18:08
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ДЕРЖАТЕЛИ КАРТ АПРА WORLD СОВЕРШИЛИ ОПЕРАЦИИ В 59 ГОРОДАХ РОССИИ

 

Сухум. 21 февраля 2020. Абхазия-Информ. Держатели карт АПРА World совершили операции в 59 городах России. Об этом сообщается на официальном сайте Банка Абхазии.

Самым популярным направлением для абхазских держателей карт стал город Сочи, в котором было совершено 51,8% всех зарубежных операций с картами АПРА World. Второй по транзакционной активности стала столица Российской Федерации – город Москва, в ней было совершено 14,6% транзакций. Доля операций, совершенных в городе Краснодар составила 4,1%. Самым удаленным от Абхазии городом, в котором использовали карты АПРА оказался Красноярск.

Операции с банковскими картами АПРА World также совершались в Санкт-Петербурге, Ставрополе, Новосибирске, Дербенте, Ростове-на-Дону, Нальчике, Черкесске, Екатеринбурге, Грозном и других российских городах.

С октября 2019 года по настоящее время держатели банковских карт АПРА World совершили 1601 операцию за пределами Республики Абхазия на сумму 3 951 474 руб. При этом стоит отметить, что по характеру осуществляемых транзакций преобладали операции по оплате товаров и услуг - 70,8%, операции по снятию наличных денежных средств составили 29,2%.

Структура платежей держателей банковских карт АПРА World за пределами Абхазии:

  • Магазины одежды – 33,9%
  • Универсальные магазины и супермаркеты 20,6%
  • Кафе и рестораны – 13,3%
  • Строительные материалы, хозтовары и товары для дома – 9,5%
  • Бытовая техника и телефоны – 6,3%
  • Медицинские услуги и аптеки – 4,7%
  • Гостиницы, кинотеатры и развлечения – 4,3%
  • Парфюмерия, косметика и салоны красоты – 4,0%
  • Товары для детей – 2,4%
  • Прочие – 1,0%

В 2020 году Национальный Банк Республики Абхазия продолжит работу по расширению географии приема карт АПРА; в зону покрытия национальных карт будут включены еще ряд стран.

С октября 2019 года банками-участниками НПС АПРА было выпущено около 27 тысяч карт АПРА World.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 21 февраля 2020 18:15

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