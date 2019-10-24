КАБМИН УСТАНОВИЛ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ АППАРАТА И РАЗМЕР АССИГНОВАНИЙ НА 2020 ГОД РЯДА ГОССТРУКТУР ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Кабинет министров установил численность работников аппарата и размер ассигнований из средств республиканского бюджета на 2020 год ряда госструктур исполнительной власти.

Предельная численность работников аппарата Государственного архивного управления Республики Абхазия на 2020 год и последующие годы - 23 штатные единицы; размер ассигнований из средств республиканского бюджета на 2020 год - 9 303 200 рублей.