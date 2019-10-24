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Абхазия Информ

КАБМИН УСТАНОВИЛ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ АППАРАТА И РАЗМЕР АССИГНОВАНИЙ НА 2020 ГОД РЯДА ГОССТРУКТУР ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Новости Среда, 26 февраля 2020 13:23
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КАБМИН УСТАНОВИЛ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ АППАРАТА И РАЗМЕР АССИГНОВАНИЙ НА 2020 ГОД РЯДА ГОССТРУКТУР ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Кабинет министров установил численность работников аппарата и размер ассигнований из средств республиканского бюджета на 2020 год ряда госструктур исполнительной власти.

Предельная численность работников аппарата Государственного архивного управления Республики Абхазия на 2020 год и последующие годы - 23 штатные единицы; размер ассигнований из средств республиканского бюджета на 2020 год -   9 303 200 рублей.

Предельная численность работников аппарата Гос инспекции по карантину растений - 77 штатных единиц; размером ассигнований - на 15 382 640 рублей.

Предельная численность работников аппарата Госуправления по землепользованию и кадастру - 33 штатные единицы;   размер ассигнований -   5 867 600 рублей.

Предельная численность работников Госуправления по государственной языковой политике - 20 штатных единиц; размером ассигнований - 5 939 810 рублей.

375 штатных единиц - предельная численность работников аппарата Государственного таможенного комитета; размер ассигнований - 194 496 200 рублей.

В министерстве экономики - 44 штатных единиц, включая 4 штатные единиц загранаппарата Минэкономики; размером - 17 963 600 рублей.

Предельная численность работников аппарата Госкомитета по статистике - 52 штатные единицы; размер ассигнований - 16 946 200 рублей.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 26 февраля 2020 13:32

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