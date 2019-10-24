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Абхазия Информ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ, ВЛОЖИВШИЕ В ЭКОНОМИКУ АБХАЗИИ НЕ МЕНЕЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ. БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ

Новости Среда, 26 февраля 2020 12:47
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ, ВЛОЖИВШИЕ В ЭКОНОМИКУ АБХАЗИИ НЕ МЕНЕЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ. БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ

 Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил размер инвестиций, предоставляющих иностранному гражданину право на получение разрешения на временное проживание в Республике Абхазия, в размере не менее 10 млн рублей. Это сделано с целью привлечения в страну частного капитала.

При  поучении разрешения на временное проживание учитываются любые инвестиции на территории  Абхази, вложенные иностранным гражданином в формах, не запрещенных законодательством республики, в течение трех лет до начала дейсттвия  установленного постановлением Кабмина  порядка проверки иностранного гражданина на предмет обладания правом получения РВП.

В соответствии с постановлением, на получение разрешения на временное проживание в Абхазии имеют право следующие иностранные граждане:

– граждане (подданные) иностранного государства, гражданская правоспособность и дееспособность которых определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства (подданства) и которые вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиционную деятельность, удовлетворяющие требованиям постановления;

– иностранные граждане, обладающие не менее 75% доли в уставном капитале юридического лица, вложившего инвестиции на территории Республики Абхазия в размере и на условиях, установленных пунктом 1 настоящего Постановления.

Госучреждение Минэкономики РА «Государственное инвестиционное агентство» уполномочено осуществлять проверку иностранного гражданина на соответствие требованиям постановления.

Данное постановление вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 26 февраля 2020 12:51

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