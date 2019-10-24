ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ, ВЛОЖИВШИЕ В ЭКОНОМИКУ АБХАЗИИ НЕ МЕНЕЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ. БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил размер инвестиций, предоставляющих иностранному гражданину право на получение разрешения на временное проживание в Республике Абхазия, в размере не менее 10 млн рублей. Это сделано с целью привлечения в страну частного капитала.
При поучении разрешения на временное проживание учитываются любые инвестиции на территории Абхази, вложенные иностранным гражданином в формах, не запрещенных законодательством республики, в течение трех лет до начала дейсттвия установленного постановлением Кабмина порядка проверки иностранного гражданина на предмет обладания правом получения РВП.
В соответствии с постановлением, на получение разрешения на временное проживание в Абхазии имеют право следующие иностранные граждане:
– граждане (подданные) иностранного государства, гражданская правоспособность и дееспособность которых определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства (подданства) и которые вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиционную деятельность, удовлетворяющие требованиям постановления;
– иностранные граждане, обладающие не менее 75% доли в уставном капитале юридического лица, вложившего инвестиции на территории Республики Абхазия в размере и на условиях, установленных пунктом 1 настоящего Постановления.
Госучреждение Минэкономики РА «Государственное инвестиционное агентство» уполномочено осуществлять проверку иностранного гражданина на соответствие требованиям постановления.
Данное постановление вступает в силу с 1 июня 2020 года.
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