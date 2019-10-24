ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ, ВЛОЖИВШИЕ В ЭКОНОМИКУ АБХАЗИИ НЕ МЕНЕЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ. БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил размер инвестиций, предоставляющих иностранному гражданину право на получение разрешения на временное проживание в Республике Абхазия, в размере не менее 10 млн рублей. Это сделано с целью привлечения в страну частного капитала.

При поучении разрешения на временное проживание учитываются любые инвестиции на территории Абхази, вложенные иностранным гражданином в формах, не запрещенных законодательством республики, в течение трех лет до начала дейсттвия установленного постановлением Кабмина порядка проверки иностранного гражданина на предмет обладания правом получения РВП.