И.О. НАЧАЛЬНИКА ПАСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВАДИМ КВАДЗБА ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ НА ДВЕ НЕДЕЛИ

Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд под председательством судьи Екатерины Тыркба частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РА об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении полковника милиции Вадим Квадзба. Об этом сообщается на сайте Верховного суда РА.

По версии предварительного следствия, и.о. начальника паспортного управления МВД РА полковник милиции Вадим Квадзба подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстных побуждений и в незаконной выдаче паспорта гражданина Республики Абхазия гражданину Республики Украина Олегу Мыльцеву.