И.О. НАЧАЛЬНИКА ПАСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВАДИМ КВАДЗБА ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ НА ДВЕ НЕДЕЛИ
Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд под председательством судьи Екатерины Тыркба частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РА об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении полковника милиции Вадим Квадзба. Об этом сообщается на сайте Верховного суда РА.
По версии предварительного следствия, и.о. начальника паспортного управления МВД РА полковник милиции Вадим Квадзба подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстных побуждений и в незаконной выдаче паспорта гражданина Республики Абхазия гражданину Республики Украина Олегу Мыльцеву.
Действия Вадима Квадзба квалифицируются по части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 2 статьи 294.1 (незаконная выдача паспорта гражданина Республики Абхазия) УК Республики Абхазия.
Согласно постановлению суда, Вадим Квадзба заключён под стражу сроком на 14 дней, до 5 марта 2020 года включительно.
Постановление Сухумского городского суда в течение 3 суток может быть обжаловано в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия.
21 февраля 2020 года Следственное управление Генпрокуратуры РА возбудило уголовное дело в отношении и.о. начальника Паспортного управления МВД РА, полковника милиции Вадима Квадзба и старшего инспектора паспортного отдела г. Новый Афон Фатимы Джения, подозреваемых в незаконной выдаче паспорта гражданина РА, а также Гурама Квициния и Лолиты Халваш, подозреваемых в пособничестве в незаконной выдаче паспорта.
По версии органа предварительного расследования, Квадзба, Джения, Квициния и Халваш, вступив в сговор между собой, за денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США изготовили бланк паспорта гражданина РА, которым и воспользовался Мыльцев О.С. при незаконном переходе государственной границы РА.
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