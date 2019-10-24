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Абхазия Информ

ОГЛАШЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О ПОХИЩЕНИИ ИРИНЫ ДОЧИЯ И УБИЙСТВУ ДМИТРИЯ ОЗГАНА

Новости Среда, 26 февраля 2020 11:09
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ОГЛАШЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О ПОХИЩЕНИИ ИРИНЫ ДОЧИЯ И УБИЙСТВУ ДМИТРИЯ ОЗГАНА

Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. 24 - 25 февраля судья Верховного суда Мимоза Цушба огласила обвинительный приговор по делу о похищении Ирины Дочия и убийству Дмитрия Озгана.

В соответствии с приговором:

Алхас Дзидзария, Генадий Блаб и Варден Чантурия признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 119 (похищение человека, совершенное в составе организованной группы, по признакам применения предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений); пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, то есть требование чужого имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

По совокупности преступлений Алхасу Дзидзария, Генадию Блаб и Вардену Чантурия соответственно назначено наказание в виде 16, 14 и 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Джумбер Авидзба признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 120 (незаконное лишение свободы) и частью 2 статьи 223 (незаконные приобретение, хранение, наркотического средства в крупном размере без цели сбыта). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении со штрафом 50 000 рублей.

Суд также вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении умершего в СИЗО МВД РА фигуранта дела Астамура Дзидзария (по нереабилитирующим основаниям - в связи со смертью).

«В соответствии с постановлением в части убийства Дмитрия Озгана признано доказанным совершение Астамуром Дзидзария преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и по двум эпизодам по части 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия»,- сообщается на сайте Верховного суда РА.

Приговор и постановление, оглашенные судом, вступают в силу по истечении 15 дней в случае не обжалования сторонами в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА.

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