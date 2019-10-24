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Абхазия Информ

ДО 7 АПРЕЛЯ ПРОДЛЕВАЕТСЯ РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В АБХАЗИЮ

Новости Вторник, 25 февраля 2020 14:30
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ДО 7 АПРЕЛЯ ПРОДЛЕВАЕТСЯ РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В АБХАЗИЮ

Сухум. 25 февраля 2020. Абхазия-Информ. Мерам по предупреждению распространения коронавируса на территории Абхазии посвящалось рабочее совещание, состоявшееся во вторник 25 февраля в Кабинете министров РА. Вел его исполняющий обязанности президента Республики, премьер-министр Валерий Бганба.

В рабочей встрече участвовали представители сферы здравоохранения, силовых структур, внешнеполитического ведомства, миграционной службы.

«Уважаемые коллеги, всем известно о карантинной ситуации в Китайской Народной Республике. К сожалению, есть и трагические случаи, вам это тоже хорошо известно. Хотел бы сегодня послушать, как вы оцениваете сложившуюся ситуацию, какие меры принимаются по предотвращению случаев заболевания наших граждан», - сказал Бганба.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия рассказал, что случаи заражения зафиксированы в более чем 30 странах мира, в том числе в 10 государствах Европы (Франции, Германии, Финляндии, Италии, Великобритании, Испании, России, Швеции, Бельгии, Израиле).

«Мы осуществляем мониторинг эпидемической обстановки в республике, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля пунктов пропуска через государственную границу по реке Ингур. Хотелось бы отработать подобный алгоритм диагностирующих мероприятий и на границе с Российской Федерацией», - сказал Цахнакия.

По словам участников совещания, речь идёт о телевизорах и мобильных пунктах на таможне.

«Все граждане с острыми симптомами респираторных инфекций должны госпитализироваться», - заключил Бганба.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик добавила, что вскоре от российских коллег в Абхазию поступят тест-системы в количестве 500 единиц для диагностики коронавируса, разработанные при Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

Всем участникам рабочего совещания Валерий Бганба поручил совместно выработать ряд превентивных мер по нераспространению нового вируса.

Так, министру иностранных дел Дауру Кове поручено публично рекомендовать гражданам Абхазии воздержаться от поездок в любую страну ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, будут продлены меры по ограничению въезда на территорию Республики Абхазия иностранных граждан (за исключением граждан Российской Федерации), предусмотренные распоряжением президента от 7 февраля 2020 года № 55-рп.

Ограничение въезда, по предварительным данным, будет действовать до 7 апреля.

Валерий Бганба поручил министру здравоохранения и социального обеспечения Тамазу Цахнакия разработать план действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечить полный контроль за деятельностью медицинских организаций по реагированию на ситуацию с выявлением соответствующих симптомов у больных.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 25 февраля 2020 14:33

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