ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВРУЧИЛ ВЫСШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

за вклад в развитие физической культуры и спорта почетному мастеру спорта Республики Абхазия, президенту Федерации шахмат Абхазии Константину Тужба;

Согласно президентским указам, подписанным в 2019 году, исполняющий обязанности главы государства, премьер-министр Валерий Бганба вручил высшие государственные ордена:

за многолетнюю и плодотворную работу в области образования Нонне Логуа;

за вклад в развитие правоохранительной системы Республики Абхазия, высокий профессионализм, защиту прав и законных интересов граждан и организаций Зурабу Барциц;

за участие и заслуги в национально-освободительном движении ветерану Отечественной войны народа Абхазии Зауру Гиндия;

за вклад в развитие национальной культуры и многолетнюю педагогическую деятельность, вклад в воспитание образование и развитие молодёжи, директору Сухумского культурно-просветительского училища Сире Авидзба;

за многолетнюю, добросовестную работу в области здравоохранения заведующей фельдшерский-акушерским пунктом села Джырхуа Гудаутского района Раисе Шакрыл.

Валерий Бганба поблагодарил участников торжественной встречи за преданность своему делу и высокий профессионализм.