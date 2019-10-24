ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВРУЧИЛ ВЫСШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
Сухум. 25 февраля 2020. Абхазия-Информ. В Кабинете министров состоялась торжественная церемония награждения кавалеров ордена Ахьдз-Апша III степени.
Согласно президентским указам, подписанным в 2019 году, исполняющий обязанности главы государства, премьер-министр Валерий Бганба вручил высшие государственные ордена:
за вклад в развитие физической культуры и спорта почетному мастеру спорта Республики Абхазия, президенту Федерации шахмат Абхазии Константину Тужба;
за многолетнюю и плодотворную работу в области образования Нонне Логуа;
за вклад в развитие правоохранительной системы Республики Абхазия, высокий профессионализм, защиту прав и законных интересов граждан и организаций Зурабу Барциц;
за участие и заслуги в национально-освободительном движении ветерану Отечественной войны народа Абхазии Зауру Гиндия;
за вклад в развитие национальной культуры и многолетнюю педагогическую деятельность, вклад в воспитание образование и развитие молодёжи, директору Сухумского культурно-просветительского училища Сире Авидзба;
за многолетнюю, добросовестную работу в области здравоохранения заведующей фельдшерский-акушерским пунктом села Джырхуа Гудаутского района Раисе Шакрыл.
Валерий Бганба поблагодарил участников торжественной встречи за преданность своему делу и высокий профессионализм.
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