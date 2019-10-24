 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ
февраля 24 2020

МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ

Надежда Венедиктова До президентских выборов осталось меньше месяца. В субботу вечером прошлась по предвыборным штабам…
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В АБХАЗИИ
февраля 18 2020
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В АБХАЗИИ
МОЛОДЕЖЬ КАК СТРОИТЕЛЬ БУДУЩЕГО АБХАЗИИ
февраля 17 2020
МОЛОДЕЖЬ КАК СТРОИТЕЛЬ БУДУЩЕГО АБХАЗИИ

В мире

ПЕСКОВ: ТАЛАНТ И ОПЫТ СУРКОВА НАЙДУТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
февраля 19 2020

ПЕСКОВ: ТАЛАНТ И ОПЫТ СУРКОВА НАЙДУТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о месте будущей работы…
В СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 500 ЛЕТ ВЫВЕСИЛИ ВСЕ ГОБЕЛЕНЫ РАФАЭЛЯ "ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ"
февраля 17 2020
В СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 500 ЛЕТ ВЫВЕСИЛИ ВСЕ ГОБЕЛЕНЫ РАФАЭЛЯ "ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ"
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ "ОСКАРА-2020". ПОБЕДИТЕЛИ
февраля 11 2020
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ "ОСКАРА-2020". ПОБЕДИТЕЛИ

Календарь событий

« Февраль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВРУЧИЛ ВЫСШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Новости Вторник, 25 февраля 2020 12:21
Оцените материал
(0 голосов)
ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВРУЧИЛ ВЫСШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Сухум. 25 февраля 2020. Абхазия-Информ. В Кабинете министров состоялась торжественная церемония награждения кавалеров ордена Ахьдз-Апша III степени.

Согласно президентским указам, подписанным в 2019 году, исполняющий обязанности главы государства, премьер-министр Валерий Бганба вручил высшие государственные ордена:

за вклад в развитие физической культуры и спорта почетному мастеру спорта Республики Абхазия, президенту Федерации шахмат Абхазии Константину Тужба;

за многолетнюю и плодотворную работу в области образования Нонне Логуа;

за вклад в развитие правоохранительной системы Республики Абхазия, высокий профессионализм, защиту прав и законных интересов граждан и организаций Зурабу Барциц;

за участие и заслуги в национально-освободительном движении ветерану Отечественной войны народа Абхазии Зауру Гиндия;

за вклад в развитие национальной культуры и многолетнюю педагогическую деятельность, вклад в воспитание образование и развитие молодёжи, директору Сухумского культурно-просветительского училища Сире Авидзба;

за многолетнюю, добросовестную работу в области здравоохранения заведующей фельдшерский-акушерским пунктом села Джырхуа Гудаутского района Раисе Шакрыл.

Валерий Бганба поблагодарил участников торжественной встречи за преданность своему делу и высокий профессионализм.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 25 февраля 2020 12:26

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ВАЛЕРИЙ БГАНБА: СОТРУДНИКАМ АДМИНИСТРАЦИЙ ЗАПРЕЩЕНО ВМЕШИВАТЬСЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.