 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ
февраля 24 2020

МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ

Надежда Венедиктова До президентских выборов осталось меньше месяца. В субботу вечером прошлась по предвыборным штабам…
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В АБХАЗИИ
февраля 18 2020
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В АБХАЗИИ
МОЛОДЕЖЬ КАК СТРОИТЕЛЬ БУДУЩЕГО АБХАЗИИ
февраля 17 2020
МОЛОДЕЖЬ КАК СТРОИТЕЛЬ БУДУЩЕГО АБХАЗИИ

В мире

ПЕСКОВ: ТАЛАНТ И ОПЫТ СУРКОВА НАЙДУТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
февраля 19 2020

ПЕСКОВ: ТАЛАНТ И ОПЫТ СУРКОВА НАЙДУТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о месте будущей работы…
В СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 500 ЛЕТ ВЫВЕСИЛИ ВСЕ ГОБЕЛЕНЫ РАФАЭЛЯ "ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ"
февраля 17 2020
В СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 500 ЛЕТ ВЫВЕСИЛИ ВСЕ ГОБЕЛЕНЫ РАФАЭЛЯ "ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ"
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ "ОСКАРА-2020". ПОБЕДИТЕЛИ
февраля 11 2020
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ "ОСКАРА-2020". ПОБЕДИТЕЛИ

Календарь событий

« Февраль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА: СОТРУДНИКАМ АДМИНИСТРАЦИЙ ЗАПРЕЩЕНО ВМЕШИВАТЬСЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Новости Вторник, 25 февраля 2020 11:00
Оцените материал
(0 голосов)
ВАЛЕРИЙ БГАНБА: СОТРУДНИКАМ АДМИНИСТРАЦИЙ ЗАПРЕЩЕНО ВМЕШИВАТЬСЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Сухум. 25 февраля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание по вопросам подготовки к проведению президентских выборов.

В рабочей встрече участвовали представители Администрации Президента РА, Совета безопасности, руководители районных и городских Администраций.

«Мы собрались, чтобы обсудить на каком этапе подготовки к выборам президента страны мы находимся, на что требуется обратить внимание и чего нам не хватает в организационных мероприятиях. Ответственность лежит на нас, на Администрациях районов и, конечно же, на Центральной избирательной комиссии», - сказал Бганба.

Председатель Центральной избирательной комиссии Тамаз Гогия сообщил, что ЦИК занимается подготовкой помещений избирательных участков. заключает арендные соглашения, где это необходимо. Он также доложил, что у ЦИК имеется все необходимое оборудование, в том числе и для пресс-центра. 

По словам Гогия, с Абхазской гостелерадиокомпанией достигнута договорённость о предоставлении большего количества бесплатного эфирного времени для зарегистрировавшихся кандидатов в президенты.

Проводится необходимая работа с окружными избирательными комиссиями, а те, в свою очередь, формируют состав участковых комиссии.

Глава правительства предупредил руководителей районных и городских Администраций, что они и сотрудник Администраций не имеют права вмешиваться в избирательный процесс, в полномочия окружных и участковых комиссий, а также содействовать работе предвыборных штабов.

Вместе с тем Валерий Бганба поручил главам районов и столицы оказывать содействие предвыборным штабам в рамках своих административных полномочий, создавать условия для общения (организации встреч) кандидатов в президенты с избирателями.

Главам Администраций также поручено обеспечить в день выборов бесперебойную работу общественного транспорта.

В завершение встречи Валерий Бганба сообщил о намерении провести подобное совещание с представителями МВД и СГБ, которым должны обеспечить безопасность на участках в день голосования.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 25 февраля 2020 11:03

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ СОСТОЯТСЯ 20 МАРТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.