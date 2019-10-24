ВАЛЕРИЙ БГАНБА: СОТРУДНИКАМ АДМИНИСТРАЦИЙ ЗАПРЕЩЕНО ВМЕШИВАТЬСЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

«Мы собрались, чтобы обсудить на каком этапе подготовки к выборам президента страны мы находимся, на что требуется обратить внимание и чего нам не хватает в организационных мероприятиях. Ответственность лежит на нас, на Администрациях районов и, конечно же, на Центральной избирательной комиссии», - сказал Бганба.

Председатель Центральной избирательной комиссии Тамаз Гогия сообщил, что ЦИК занимается подготовкой помещений избирательных участков. заключает арендные соглашения, где это необходимо. Он также доложил, что у ЦИК имеется все необходимое оборудование, в том числе и для пресс-центра.

По словам Гогия, с Абхазской гостелерадиокомпанией достигнута договорённость о предоставлении большего количества бесплатного эфирного времени для зарегистрировавшихся кандидатов в президенты.

Проводится необходимая работа с окружными избирательными комиссиями, а те, в свою очередь, формируют состав участковых комиссии.

Глава правительства предупредил руководителей районных и городских Администраций, что они и сотрудник Администраций не имеют права вмешиваться в избирательный процесс, в полномочия окружных и участковых комиссий, а также содействовать работе предвыборных штабов.

Вместе с тем Валерий Бганба поручил главам районов и столицы оказывать содействие предвыборным штабам в рамках своих административных полномочий, создавать условия для общения (организации встреч) кандидатов в президенты с избирателями.

Главам Администраций также поручено обеспечить в день выборов бесперебойную работу общественного транспорта.

В завершение встречи Валерий Бганба сообщил о намерении провести подобное совещание с представителями МВД и СГБ, которым должны обеспечить безопасность на участках в день голосования.