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Абхазия Информ

ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ СОСТОЯТСЯ 20 МАРТА

Новости Понедельник, 24 февраля 2020 15:48
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ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ СОСТОЯТСЯ 20 МАРТА

Сухум. 24 февраля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня в Центризбиркоме провели жеребьевку эфирного времени, предоставляемого кандидатам в президенты Республики Абхазия и вице-президенты Республики Абхазия в эфире Абхазского телевидения.

Продолжительность интервью с кандидатами в президенты и вице-президенты  - 40 минут, промо-ролика – 1 минута.

  • 26 февраля - интервью с кандидатом в вице-президенты Виктором Хашба.
  • 27 февраля - интервью с кандидатом в вице-президенты Бадрой Гунба.
  • 28 февраля - интервью с кандидатом в вице-президенты Ардой Ашуба.
  • 2 марта - интервью с кандидатом в президенты Асланом Бжания.
  • 3 марта - интервью с кандидатом в президенты Адгуром Ардзинба.
  • 4 марта - интервью с кандидатом в президенты Леонидом Дзапшба.
    • 5 марта - интервью с кандидатом в вице-президенты Виктором Хашба.
    • 6 марта - интервью с кандидатом в вице-президенты Ардой Ашуба.
    • 7 марта - интервью с кандидатом в вице-президенты Бадрой Гунба.
    • 9 марта - интервью с кандидатом в президенты Адгуром Ардзинба.
    • 10 марта - интервью с кандидатом в президенты Асланом Бжания.
    • 11 марта - интервью с кандидатом в президенты Леонидом Дзапшба.

    Кроме интервью с кандидатами в президенты и вице-президенты на АТ будут показаны  фильмы о кандидатах в президенты продолжительностью в 40 минут. 

    • 12 марта - фильм о кандидате в президенты Аслане Бжания.
    • 13 марта - фильм о кандидате в президенты Адгуре Ардзинба.
    • 14 марта - фильм о кандидате в президенты Леониде Дзапшба.

    Совместные пресс-конференции кандидатов  в президенты и вице-президенты состоятся:

    • 16 марта - Адгур Ардзинба и Арда Ашуба.
    • 17 марта - Аслан Бжания и Бадра Гунба.
    • 18 марта - Леонид Дзапшба и Виктор Хашба. 

    Дебаты кандидатов в президенты  в эфире Абхазского телевидения состоятся 20 марта 2020 года. Продолжительность дебатов - 120 минут.

    Начало эфиров - 21:00.

    Прочитано 15 раз Последнее изменение Понедельник, 24 февраля 2020 16:25

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