ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ СОСТОЯТСЯ 20 МАРТА

Сухум. 24 февраля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня в Центризбиркоме провели жеребьевку эфирного времени, предоставляемого кандидатам в президенты Республики Абхазия и вице-президенты Республики Абхазия в эфире Абхазского телевидения.

Продолжительность интервью с кандидатами в президенты и вице-президенты - 40 минут, промо-ролика – 1 минута.