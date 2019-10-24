ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ СОСТОЯТСЯ 20 МАРТА
Сухум. 24 февраля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня в Центризбиркоме провели жеребьевку эфирного времени, предоставляемого кандидатам в президенты Республики Абхазия и вице-президенты Республики Абхазия в эфире Абхазского телевидения.
Продолжительность интервью с кандидатами в президенты и вице-президенты - 40 минут, промо-ролика – 1 минута.
- 26 февраля - интервью с кандидатом в вице-президенты Виктором Хашба.
- 27 февраля - интервью с кандидатом в вице-президенты Бадрой Гунба.
- 28 февраля - интервью с кандидатом в вице-президенты Ардой Ашуба.
- 5 марта - интервью с кандидатом в вице-президенты Виктором Хашба.
- 6 марта - интервью с кандидатом в вице-президенты Ардой Ашуба.
- 7 марта - интервью с кандидатом в вице-президенты Бадрой Гунба.
- 9 марта - интервью с кандидатом в президенты Адгуром Ардзинба.
- 10 марта - интервью с кандидатом в президенты Асланом Бжания.
- 11 марта - интервью с кандидатом в президенты Леонидом Дзапшба.
Кроме интервью с кандидатами в президенты и вице-президенты на АТ будут показаны фильмы о кандидатах в президенты продолжительностью в 40 минут.
- 12 марта - фильм о кандидате в президенты Аслане Бжания.
- 13 марта - фильм о кандидате в президенты Адгуре Ардзинба.
- 14 марта - фильм о кандидате в президенты Леониде Дзапшба.
Совместные пресс-конференции кандидатов в президенты и вице-президенты состоятся:
- 16 марта - Адгур Ардзинба и Арда Ашуба.
- 17 марта - Аслан Бжания и Бадра Гунба.
- 18 марта - Леонид Дзапшба и Виктор Хашба.
Дебаты кандидатов в президенты в эфире Абхазского телевидения состоятся 20 марта 2020 года. Продолжительность дебатов - 120 минут.
Начало эфиров - 21:00.
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