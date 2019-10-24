ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 18 %

«Аппаратом Правительства разработан проект документа, мы с вами его обсудим и отправим на согласование в профильные ведомства. Хотелось бы сказать, что новый единый социальный налог в первую очередь должен улучшить инструменты исполнения государственных обязательств в сфере пенсионного и социального обеспечения, реализации государственной политики по поддержке инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., реализации политики в сфере репатриации», - сказал премьер-министр, открывая совещание.

Сухум. 24 февраля 2020. Абхазия-Информ . Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба встретился с членами рабочей группы по разработке нового законопроекта о едином социальном налоге, сообщает пресс-служба Кабмина РА.

Бганба также отметил, что разработка нового законопроекта обусловлена необходимостью изменения действующей системы администрирования и расходования средств, поступающих в качестве обязательных социальных платежей от налогоплательщиков.

Согласно обсуждаемому проекту, предполагается уменьшить налоговую нагрузку с 20% до 18% для организаций, а также отменить отчисления от заработной платы работников (в настоящее время 1%).

Предполагается, что оплата единого соцналога будет осуществляться не на разные счета нескольких фондов, а на один счёт единовременно.

Помимо прочего, законопроект предусматривает выравнивание условий налогообложения между государственными и частными организациями за счет устранения действующих льгот по обложению социальными налогами работников государственных организаций.

В завершение встречи Валерий Бганба поручил собравшимся внести корректировки, предложенные на совещании, в разрабатываемый проект с учётом того, что законопроект должен гарантированно повысить качество реализуемых государственных программ в области пенсионного и социального обеспечения граждан, оказания медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации и организации санаторно-курортного обслуживания инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 г. г. и т.д.

Кроме того, законопроект предусмотрит выравнивание социальных выплат между государственными и частными организациями.

По завершении разработки законопроект будет направлен на рассмотрение в Парламент.

В настоящее время социальные отчисления для бюджетных организаций в различные фонды составляют 14,5 % ежемесячно: в фонд инвалидов - 1,5%, в фонд соцстрахования - 1%, в фонд репатриации - 2%, в пенсионный фонд - 10%.

Для организаций, находящихся на хозрасчёте, отчисления составляют 20 %: в фонд инвалидов - 1,5%, в фонд соцстрах - 2%, в фонд репатриации - 2%, в фонд медицинского страхования - 1%, в Пенсионный фонд - 13,5 %.