 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ
февраля 24 2020

МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ

Надежда Венедиктова До президентских выборов осталось меньше месяца. В субботу вечером прошлась по предвыборным штабам…
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В АБХАЗИИ
февраля 18 2020
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В АБХАЗИИ
МОЛОДЕЖЬ КАК СТРОИТЕЛЬ БУДУЩЕГО АБХАЗИИ
февраля 17 2020
МОЛОДЕЖЬ КАК СТРОИТЕЛЬ БУДУЩЕГО АБХАЗИИ

В мире

ПЕСКОВ: ТАЛАНТ И ОПЫТ СУРКОВА НАЙДУТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
февраля 19 2020

ПЕСКОВ: ТАЛАНТ И ОПЫТ СУРКОВА НАЙДУТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о месте будущей работы…
В СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 500 ЛЕТ ВЫВЕСИЛИ ВСЕ ГОБЕЛЕНЫ РАФАЭЛЯ "ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ"
февраля 17 2020
В СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 500 ЛЕТ ВЫВЕСИЛИ ВСЕ ГОБЕЛЕНЫ РАФАЭЛЯ "ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ"
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ "ОСКАРА-2020". ПОБЕДИТЕЛИ
февраля 11 2020
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ "ОСКАРА-2020". ПОБЕДИТЕЛИ

Календарь событий

« Февраль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 18 %

Новости Понедельник, 24 февраля 2020 15:00
Оцените материал
(0 голосов)
ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 18 %

Сухум. 24 февраля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба встретился с членами рабочей группы по разработке нового законопроекта о едином социальном налоге, сообщает пресс-служба Кабмина РА. 

В рабочем совещании участвовали представители Администрации Президента, Минэкономики, министерства финансов, сотрудники Правового управления Аппарата Кабмина.

«Аппаратом Правительства разработан проект документа, мы с вами его обсудим и отправим на согласование в профильные ведомства. Хотелось бы сказать, что новый единый социальный налог в первую очередь должен улучшить инструменты исполнения государственных обязательств в сфере пенсионного и социального обеспечения, реализации государственной политики по поддержке инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., реализации политики в сфере репатриации», - сказал премьер-министр, открывая совещание.

Бганба также отметил, что разработка нового законопроекта обусловлена необходимостью изменения действующей системы администрирования и расходования средств, поступающих в качестве обязательных социальных платежей от налогоплательщиков.

Согласно обсуждаемому проекту, предполагается уменьшить налоговую нагрузку с 20% до 18% для организаций, а также отменить отчисления от заработной платы работников (в настоящее время 1%).

Предполагается, что оплата единого соцналога будет осуществляться не на разные счета нескольких фондов, а на один счёт единовременно.

Помимо прочего, законопроект предусматривает выравнивание условий налогообложения между государственными и частными организациями за счет устранения действующих льгот по обложению социальными налогами работников государственных организаций.

В завершение встречи Валерий Бганба поручил собравшимся внести корректировки, предложенные на совещании, в разрабатываемый проект с учётом того, что законопроект должен гарантированно повысить качество реализуемых государственных программ в области пенсионного и социального обеспечения граждан, оказания медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации и организации санаторно-курортного обслуживания инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 г. г. и т.д.

Кроме того, законопроект предусмотрит выравнивание социальных выплат между государственными и частными организациями.

По завершении разработки законопроект будет направлен на рассмотрение в Парламент.

В настоящее время социальные отчисления для бюджетных организаций в различные фонды составляют 14,5 % ежемесячно: в фонд инвалидов - 1,5%, в фонд соцстрахования - 1%, в фонд репатриации - 2%, в пенсионный фонд - 10%.

Для организаций, находящихся на хозрасчёте, отчисления составляют 20 %: в фонд инвалидов - 1,5%, в фонд соцстрах - 2%, в фонд репатриации - 2%, в фонд медицинского страхования - 1%, в Пенсионный фонд - 13,5 %.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 24 февраля 2020 15:06

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « КОМАНДА СУХУМА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.