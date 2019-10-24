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Абхазия Информ

КОМАНДА СУХУМА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Новости Понедельник, 24 февраля 2020 10:50
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КОМАНДА СУХУМА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 24 февраля 2020. Абхазия-Информ. Команда Сухума стала победителем командного шахматного турнира, посвященного Дню защитника Отечества.

22 февраля в Сухум состоялся открытый командный шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В турнире участвовало 15 команд по 3 шахматиста - представители силовых структур Абхазии и России, а также команды Абхазского Госуниверситета и средних школ № 1, 10, 11.

Организаторами соревнования выступили представительство «Россотрудничества» в РА и Федерация шахмат Абхазии. Руководитель «Россотрудничества» Вадим Чеха поздравил участников турнира и заверил в том, что это соревнование станет ежегодным, традиционным. Он выразил поддержку развитию детского спорта в Абхазии.

Итоги соревнования огласил старший референт представительства «Россотрудничества» в РА Борис Накопия.

В результате бескомпромиссной борьбы победителем турнира стала команда г. Сухум (капитан команды Адлейба А.Б.). Второе место заняла команда седьмой российской военной базы, третье - сухумской школы №1.

Лучший результат среди школьников показал Аскар Аджинджал (школа №10).

Лучшим среди ветеранов стал Борис Накопия.          

Все призеры были отмечены кубками, грамотами и памятными призами.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 24 февраля 2020 10:56

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