КОМАНДА СУХУМА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 24 февраля 2020. Абхазия-Информ. Команда Сухума стала победителем командного шахматного турнира, посвященного Дню защитника Отечества.

22 февраля в Сухум состоялся открытый командный шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В турнире участвовало 15 команд по 3 шахматиста - представители силовых структур Абхазии и России, а также команды Абхазского Госуниверситета и средних школ № 1, 10, 11.

Организаторами соревнования выступили представительство «Россотрудничества» в РА и Федерация шахмат Абхазии. Руководитель «Россотрудничества» Вадим Чеха поздравил участников турнира и заверил в том, что это соревнование станет ежегодным, традиционным. Он выразил поддержку развитию детского спорта в Абхазии.