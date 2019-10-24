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Абхазия Информ

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА ВТОРОГО СОЗЫВА, КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК МАЙЯ АГРБА

Новости Среда, 26 февраля 2020 13:51
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УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА ВТОРОГО СОЗЫВА, КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК МАЙЯ АГРБА

Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Ушла из жизни известный общественный и политический деятель, депутат Парламента второго созыва (1996 – 2002 гг.), кандидат биологических наук Майя Александровна Агрба.

Она была первым абхазским ихтиологом. Родилась Майя Александровна в 1937 году в семье адвоката. Она окончила гудаутскую среднюю школу №2 на «золотую» медаль. Затем стала студенткой Московского рыбного института, который впоследствии перевели в Калининград (технологический институт рыбной промышленности). Окончив институт на «красный диплом», продолжила учебу в аспирантуре и защитила кандидатскую диссертацию.

Майя Александровна Агрба проработала в Чернореченском форелевом хозяйстве 35 лет. Хозяйство, предназначенное для воспроизводства черноморского лосося, являлось также базой Института океанографии и рыбного хозяйства (сегодня Всероссийский НИИ ФГБУ ВНИРО).

Перенимать богатый опыт по разведению лосося в Абхазию приезжали специалисты из Германии, Швеции, Японии, ряда стран Африки. Научной лабораторией хозяйства заведовала Майя Алексеевна Агрба. Она и ее соратники-коллеги сделали многое для развития форелевого хозяйства, которое многие годы до начала войны 1992 года показывали всем высокопоставленным гостям Абхазии как уникальный объект рыбоводства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 26 февраля 2020 14:03

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