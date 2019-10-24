УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА ВТОРОГО СОЗЫВА, КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК МАЙЯ АГРБА

Она была первым абхазским ихтиологом. Родилась Майя Александровна в 1937 году в семье адвоката. Она окончила гудаутскую среднюю школу №2 на «золотую» медаль. Затем стала студенткой Московского рыбного института, который впоследствии перевели в Калининград (технологический институт рыбной промышленности). Окончив институт на «красный диплом», продолжила учебу в аспирантуре и защитила кандидатскую диссертацию.

Майя Александровна Агрба проработала в Чернореченском форелевом хозяйстве 35 лет. Хозяйство, предназначенное для воспроизводства черноморского лосося, являлось также базой Института океанографии и рыбного хозяйства (сегодня Всероссийский НИИ ФГБУ ВНИРО).

Перенимать богатый опыт по разведению лосося в Абхазию приезжали специалисты из Германии, Швеции, Японии, ряда стран Африки. Научной лабораторией хозяйства заведовала Майя Алексеевна Агрба. Она и ее соратники-коллеги сделали многое для развития форелевого хозяйства, которое многие годы до начала войны 1992 года показывали всем высокопоставленным гостям Абхазии как уникальный объект рыбоводства.