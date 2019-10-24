ПАРЛАМЕНТ ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА ВТОРОГО СОЗЫВА МАЙИ АГРБА
Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает соболезнование родным и близким в связи с кончиной депутата парламента второго созыва (1996 – 2002 гг.) Майи Алексеевны Агрба.
В нем в частности говорится:
«Майя Алексеевна Агрба была известным общественным и политическим деятелем нашей страны. В 1996 году она была избрана депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия II созыва от Гудаутского района по Блабырхуавскому избирательному округу, где в течение всей своей жизни проработала рыбоводом Чернореченского форелевого хозяйства.
На депутатском посту, возглавляя парламентский Комитет по социальным вопросам, Майя Алексеевна проявила себя не только как мудрый политик, но и как отзывчивый друг и чуткий человек, сумевший оказать содействие многим людям, обращавшимся к ней со своими проблемами.
Светлая память о Майе Алексеевне навсегда останется в памяти всех, кто знал этого замечательного человека».
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