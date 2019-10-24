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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА ВТОРОГО СОЗЫВА МАЙИ АГРБА

Новости Среда, 26 февраля 2020 13:53
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ПАРЛАМЕНТ ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА ВТОРОГО СОЗЫВА МАЙИ АГРБА

Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия  выражает  соболезнование  родным и близким в связи с кончиной депутата парламента второго созыва (1996 – 2002 гг.) Майи Алексеевны Агрба.

В нем в частности говорится:

«Майя Алексеевна Агрба была известным общественным и политическим деятелем нашей страны. В 1996 году она была избрана депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия II созыва от Гудаутского района по Блабырхуавскому избирательному округу, где в течение всей своей жизни проработала рыбоводом Чернореченского форелевого хозяйства.

Весом вклад Майи Алексеевны Агрба в развитие абхазской науки, популяризацию научных знаний в сфере ихтиологии. Кандидат биологических наук, известный специалист-ихтиолог не только в СССР, но и во многих странах мира Майя Алексеевна щедро делилась своим опытом со своими коллегами и молодыми учеными.

На депутатском посту, возглавляя парламентский Комитет по социальным вопросам, Майя Алексеевна проявила себя не только как мудрый политик, но и как отзывчивый друг и чуткий человек, сумевший оказать содействие многим людям, обращавшимся к ней со своими проблемами.

Светлая память о Майе Алексеевне навсегда останется в памяти всех, кто знал этого замечательного человека».

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