ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРОЕКТ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНОМ ЗАЧЕТЕ В ВЫСЛУГУ ЛЕТ СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ АБХАЗИИ И РФ

Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Правительство одобрило проект Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах Республики Абхазия и Российской Федерации.

Документ представлен ГТК РА, согласован с МИД РА, Минюстом. Минфином, Минэкономики и предварительно проработан с российской стороной.

Действие Соглашения распространяется на сотрудников таможенных органов, являющихся гражданами сторон и осуществляющих свою служебную деятельность на условиях контракта о службе в таможенных органах на территории соответствующей стороны.