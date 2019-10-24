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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРОЕКТ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНОМ ЗАЧЕТЕ В ВЫСЛУГУ ЛЕТ СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ АБХАЗИИ И РФ

Новости Среда, 26 февраля 2020 14:07
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРОЕКТ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНОМ ЗАЧЕТЕ В ВЫСЛУГУ ЛЕТ СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ АБХАЗИИ И РФ

Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Правительство одобрило проект Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах Республики Абхазия и Российской Федерации.

Документ представлен ГТК РА, согласован с МИД РА, Минюстом. Минфином, Минэкономики и предварительно проработан с российской стороной.

Действие Соглашения распространяется на сотрудников таможенных органов, являющихся гражданами сторон и осуществляющих свою служебную деятельность на условиях контракта о службе в таможенных органах на территории соответствующей стороны.

Стаж службы (выслуга лет) сотрудников таможенных органов сторон, в том числе исчисленные в льготном порядке, приобретенные в связи со служебной деятельностью на территории сторон, взаимно признаются сторонами для выплаты надбавок (доплат) в размере, предусмотренном законодательством сторон, за стаж службы (выслугу лет) к денежному довольствию и не подлежат изменению в одностороннем порядке.

Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Соглашение заключается сроком на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не позднее. чем за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода, не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.

Утвержденный правительством документ будет представлен исполняющему обязанности президента Республики Абхазия Валерию Бганба для подписания Соглашения.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 26 февраля 2020 14:08

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