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Абхазия Информ

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ АВИАТЕХНИКИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 26 февраля 2020 14:22
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ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ АВИАТЕХНИКИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В АБХАЗИИ

Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Правительство одобрило представленный МЧС РА и согласованный с Минюстом, Минфином и Минэкономики проект «Протокола к Соглашению между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Подписание документа будет способствовать созданию наиболее благоприятных условий для оперативного и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с аварийно-спасательными и поисковыми работами, работой по тушению пожаров, санитарно-авиационными эвакуациями, осуществляемыми с применением воздушного судна.

При этом авиационная техника компетентного органа российской стороны будет направляться вместе с экипажем, оборудованием и при необходимости техническим персоналом, достаточными для проведения авиационных работ с соблюдением необходимых мер.

Компетентный орган абхазской стороны будет принимать следующие меры по содействию проведению авиационных работ:

  • предоставлять оборудованную площадку для воздушного судна и обеспечивать ее готовность к выполнению полетов;
  • обеспечивать сохранность воздушного судна в месте базирования;
  • организовывать заправку воздушного судна авиационным топливом и противоводокристаллизационной жидкостью, наземно-техническое обслуживание воздушного судна;
  • обеспечивать предоставление аэронавигационных, метеорологических и других услуг;
  • организовывать обеспечение экипажа и наземного технического персонала компетентного органа российской стороны жилыми помещениями, предназначенными для проживания, автомобильным транспортом, питанием и средствами связи, а также предоставлять охрану и оказание необходимой медицинской помощи;
  • оказывать другое содействие по согласованию с компетентным органом российской стороны.

Финансирование оказания помощи в виде осуществления авиационных работ будет обеспечиваться за счет средств Резервного фонда Президента РА, предназначенных для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 26 февраля 2020 14:24

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