ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ АВИАТЕХНИКИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В АБХАЗИИ

Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Правительство одобрило представленный МЧС РА и согласованный с Минюстом, Минфином и Минэкономики проект «Протокола к Соглашению между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Подписание документа будет способствовать созданию наиболее благоприятных условий для оперативного и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с аварийно-спасательными и поисковыми работами, работой по тушению пожаров, санитарно-авиационными эвакуациями, осуществляемыми с применением воздушного судна.