ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ АВИАТЕХНИКИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В АБХАЗИИ
Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Правительство одобрило представленный МЧС РА и согласованный с Минюстом, Минфином и Минэкономики проект «Протокола к Соглашению между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Подписание документа будет способствовать созданию наиболее благоприятных условий для оперативного и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с аварийно-спасательными и поисковыми работами, работой по тушению пожаров, санитарно-авиационными эвакуациями, осуществляемыми с применением воздушного судна.
При этом авиационная техника компетентного органа российской стороны будет направляться вместе с экипажем, оборудованием и при необходимости техническим персоналом, достаточными для проведения авиационных работ с соблюдением необходимых мер.
Компетентный орган абхазской стороны будет принимать следующие меры по содействию проведению авиационных работ:
- предоставлять оборудованную площадку для воздушного судна и обеспечивать ее готовность к выполнению полетов;
- обеспечивать сохранность воздушного судна в месте базирования;
- организовывать заправку воздушного судна авиационным топливом и противоводокристаллизационной жидкостью, наземно-техническое обслуживание воздушного судна;
- обеспечивать предоставление аэронавигационных, метеорологических и других услуг;
- организовывать обеспечение экипажа и наземного технического персонала компетентного органа российской стороны жилыми помещениями, предназначенными для проживания, автомобильным транспортом, питанием и средствами связи, а также предоставлять охрану и оказание необходимой медицинской помощи;
- оказывать другое содействие по согласованию с компетентным органом российской стороны.
Финансирование оказания помощи в виде осуществления авиационных работ будет обеспечиваться за счет средств Резервного фонда Президента РА, предназначенных для ликвидации последствий стихийных бедствий.
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