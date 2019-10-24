НА ЧТО БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ СРЕДСТВА РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА?

Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Кабинет министров одобрил выделение средств из правительственного резервного фонда министерству культуры:

1 млн рублей - на содержание общественной благотворительной организации - Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» на 2020 год ;

400 тысяч рублей - Государственному заслуженному ансамблю народной песни и танца Республики Абхазия для участия в IV Всероссийском фестивале народного творчества «Танцуй и пой, моя Россия» в городе Москва;