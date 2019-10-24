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Абхазия Информ

НА ЧТО БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ СРЕДСТВА РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА?

Новости Среда, 26 февраля 2020 14:43
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НА ЧТО БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ СРЕДСТВА РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА?

Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Кабинет министров одобрил выделение средств из правительственного резервного фонда министерству культуры:

  • 1 млн рублей - на содержание общественной благотворительной организации - Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» на 2020 год ;
  • 400 тысяч рублей - Государственному заслуженному ансамблю народной песни и танца Республики Абхазия для участия в IV Всероссийском фестивале народного творчества «Танцуй и пой, моя Россия» в городе Москва;
  • 300 тысяч рублей - Аппарату Кабмина для футбольного клуба «Динамо» для участия детских команд в турнире по футболу «Кубок будущих легенд» в городе Сочи.

220 тысяч рублей выделяются Институту ботаники Академии наук Абхазии на ремонт и реставрацию кресел конференц-зала.

480 тысяч рублей выделяется Администрации Гудаутского района на приобретение и установку сборно-разборного дома в качестве здания Администрации села Анхуа.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 26 февраля 2020 14:45

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