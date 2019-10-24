СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН РАФАЭЛЯ ГАГУЛИЯ

Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. В связи с кончиной известного эстрадного певца, солиста вокально-инструментального ансамбля "Апсны-67", заслуженного артиста Республики Абхазия, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Рафаэля Михайловича Гагулия создана комиссия по организации похорон под председательством министра культуры Республики Абхазия Эльвиры Арсалия.

Прощальная панихида состоится 28 февраля в 14:00 в "Доме учителя" в Сухуме.