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Абхазия Информ

СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН РАФАЭЛЯ ГАГУЛИЯ

Новости Среда, 26 февраля 2020 17:11
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Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. В связи с кончиной известного эстрадного певца, солиста вокально-инструментального ансамбля "Апсны-67", заслуженного артиста Республики Абхазия, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Рафаэля Михайловича Гагулия создана комиссия по организации похорон под председательством министра культуры Республики Абхазия Эльвиры Арсалия.

Прощальная панихида состоится 28 февраля в 14:00 в "Доме учителя" в Сухуме.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 26 февраля 2020 17:16

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