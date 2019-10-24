АСЛАН БЖАНИЯ: ПРИ РЕШЕНИИ СУДЬБОНОСНЫХ ВОПРОСОВ НАДО ИСХОДИТЬ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ НАРОДА И ГОСУДАРСТВА

Аслан Бжания напомнило том, что в марте в Парламенте была создана комиссии по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Абхазии, в состав которой был включен и он.

На встрече среди прочих был задан и вопрос о о нефтедобыче в Абхазии, вокруг которого много разных толков и спекуляций, особенно в соцсетях.

«Комиссии предстоит сделать свое заключение о правомерности, целесообразности, допустимости и условиях реализации проекта. Основываясь на нормах политической культуры, считаю неправильным развернуто и детально высказывать свою точку зрения до завершения работы комиссии, утверждения итогового документа Парламентом и его обнародования. Вместе с тем, объективности ради, должен признать, что работа указанной комиссии неоправданно затянулась. И ответственность за это во многом несет исполнительная власть», - сказал кандидат в президенты.

Аслан Бжания отметил, что его личная позиция по теме добычи не только углеводородов, но и любых других полезных ископаемых базируется на следующих принципах: «Источником высшей власти в государстве, собственником недр, как и всех природных богатств Абхазии, является народ Абхазии. Следовательно, при рассмотрении такого рода судьбоносных вопросов мы должны исходить в первую очередь из того, соответствуют ли те или иные решения экономическим и финансовым интересам народа и государства. Говоря проще, выгодны ли они нам или нет. Любое прикосновение к природе, тем более, столь явное и жесткое, должно учитывать факторы возможного нарушения экологического баланса и не привести к природоохранному ущербу. Любые действия власти, затрагивающие общественные интересы и способные повлиять на судьбу страны и её экологию, должны быть максимально прозрачными и обоснованными».

Бжания попросил всех успокоиться и дождаться решения специальной парламентской комиссии.

Фото "Апсны.Иахьа"

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