АСЛАН БЖАНИЯ: ПРИ РЕШЕНИИ СУДЬБОНОСНЫХ ВОПРОСОВ НАДО ИСХОДИТЬ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ НАРОДА И ГОСУДАРСТВА
Сухум. 26 февраля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня, 26 февраля, кандидата в президенты Аслана Бжания, кандидата в вице-президенты Бадру Гунба, руководителя штаба Аслана Бжания Александра Анкваба и заместителя руководителя штаба Беслана Эшба пригласили на деловой завтрак, организованный Ассоциацией деловых женщин Абхазии.
На встрече среди прочих был задан и вопрос о о нефтедобыче в Абхазии, вокруг которого много разных толков и спекуляций, особенно в соцсетях.
Аслан Бжания напомнило том, что в марте в Парламенте была создана комиссии по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Абхазии, в состав которой был включен и он.
«Комиссии предстоит сделать свое заключение о правомерности, целесообразности, допустимости и условиях реализации проекта. Основываясь на нормах политической культуры, считаю неправильным развернуто и детально высказывать свою точку зрения до завершения работы комиссии, утверждения итогового документа Парламентом и его обнародования. Вместе с тем, объективности ради, должен признать, что работа указанной комиссии неоправданно затянулась. И ответственность за это во многом несет исполнительная власть», - сказал кандидат в президенты.
Аслан Бжания отметил, что его личная позиция по теме добычи не только углеводородов, но и любых других полезных ископаемых базируется на следующих принципах: «Источником высшей власти в государстве, собственником недр, как и всех природных богатств Абхазии, является народ Абхазии. Следовательно, при рассмотрении такого рода судьбоносных вопросов мы должны исходить в первую очередь из того, соответствуют ли те или иные решения экономическим и финансовым интересам народа и государства. Говоря проще, выгодны ли они нам или нет. Любое прикосновение к природе, тем более, столь явное и жесткое, должно учитывать факторы возможного нарушения экологического баланса и не привести к природоохранному ущербу. Любые действия власти, затрагивающие общественные интересы и способные повлиять на судьбу страны и её экологию, должны быть максимально прозрачными и обоснованными».
Бжания попросил всех успокоиться и дождаться решения специальной парламентской комиссии.
Фото "Апсны.Иахьа"
Подробнее: https://apsadgil.info/news/politics/aslan-bzhaniya-rabota-komissii-po-teme-geologorazvedki-i-dobychi-nefti-neopravdanno-zatyanulas/
Последнее от
- СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН РАФАЭЛЯ ГАГУЛИЯ
- НА ЧТО БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ СРЕДСТВА РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА?
- ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ АВИАТЕХНИКИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В АБХАЗИИ
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРОЕКТ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНОМ ЗАЧЕТЕ В ВЫСЛУГУ ЛЕТ СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ АБХАЗИИ И РФ
- ПАРЛАМЕНТ ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА ВТОРОГО СОЗЫВА МАЙИ АГРБА