ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ – 2020»
Сухум. 20 февраля 2020. Абхазия-Информ. Правительство утвердило ведомственную целевую программу «Развитие образования – 2020», разработанную министерством просвещения Республики Абхазия.
Основными целями программы являюется создание условий для эффективного развития образования; обеспечение высокого качества образования в соответствии с задачами развития общества и экономики; повышение социализации и самореализации учащихся; повышение эффективности реализации образовательной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития страны; совершенствование профессионального уровня работников образования; развитие современных механизмов и технологий общего образования; повышение уровня физического здоровья учащихся; повышение привлекательности педагогической профессии в селах республики; повышение мотивации к обучению учащихся; обеспечение эффективной системы по социализации, самореализации и развитию потенциала учащихся; поддержка социально незащищенных и многодетных семей учащихся.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета 2020 года в размере 15 000 590 рублей.
В программу «Развитие образования – 2020» включены мероприятия:
- реализация программы грантов на разработку национальных учебно-методических комплексов (400 тысяч рублей);
- реализация программы грантов для педагогических работников сельских школ (1 млн рублей);
- проведение спортивно-массовых мероприятий министерства просвещения ( 2 200 890 рублей);
- совершенствование профессионального уровня работников образования (380 тысяч рублей);
- проведение юбилейных и праздничных мероприятий (200 тысяч рублей);
- проведение Республиканской предметной олимпиады школьников для учащихся 4-ых, 9-ых, 10-ых и 11-ых классов (390 тысяч рублей);
- проведение Республиканского литературного конкурса «Проба пера» (204 тысячи рублей);
- проведение конкурса по истории Абхазии (245 тысяч рублей);
- организация участия в Кавказской математической олимпиаде - 45 тысяч рублей; проведение республиканских конкурсов исследовательских проектов по абхазскому языку и литературе, физике, биологии, химии, географии, истории Абхазии (210 тысяч рублей);
- проведение республиканского мероприятия, посвященного выпуску 2020 года (330 тысяч рублей);
- проведение конкурса педагогического мастерства и празднование профессионального праздника Республики Абхазия «День учителя» (420 тысяч рублей);
- организация поездки детей на Кремлевскую елку и в международный детский центр «Артек» (310 тысяч рублей);
- проведение промежуточной и итоговой аттестаций по экстернату (85 тысяч рублей);
- итоговая аттестация (выпускные переводные экзамены – 50 тысяч рублей);
- организация поездки детей в Москву в Международный день защиты детей (230 тысяч рублей);
- фестиваль художественной самодеятельности (150 тысяч рублей);
- проведение мероприятия «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить» (80 тысяч рублей); организация фотовыставки, посвященной 75-летию Первого Президента Республики Абхазия В.Г.Ардзинба (75 тысяч рублей);
- организация конкурса «Лучшая школа года» в честь 75-летия Первого Президента Республики Абхазия В.Г.Ардзинба (50 тысяч рублей); организация конкурса художественного чтения и сочинений учащихся в честь 75-летия Первого Президента Республики Абхазия В.Г.Ардзинба (75 тысяч рублей);
- проведение спортивных мероприятий Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр (1,9 млн рублей);
- проведение спортивных мероприятий Республиканской детско-юношеской спортивной школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики (1 400 700 рублей);
- приобретение школьной формы (4 млн рублей); обновление инвентаря в учебных заведениях (570 тысяч рублей).
Программа является краткосрочной. Начало ее реализации 1 марта 2020 года, окончание – 31 декабря 2020 года.
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