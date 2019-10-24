ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ – 2020»

Сухум. 20 февраля 2020. Абхазия-Информ. Правительство утвердило ведомственную целевую программу «Развитие образования – 2020», разработанную министерством просвещения Республики Абхазия.

Основными целями программы являюется создание условий для эффективного развития образования; обеспечение высокого качества образования в соответствии с задачами развития общества и экономики; повышение социализации и самореализации учащихся; повышение эффективности реализации образовательной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития страны; совершенствование профессионального уровня работников образования; развитие современных механизмов и технологий общего образования; повышение уровня физического здоровья учащихся; повышение привлекательности педагогической профессии в селах республики; повышение мотивации к обучению учащихся; обеспечение эффективной системы по социализации, самореализации и развитию потенциала учащихся; поддержка социально незащищенных и многодетных семей учащихся.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета 2020 года в размере 15 000 590 рублей.