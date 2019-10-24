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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СМИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Четверг, 27 февраля 2020 10:32
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Сухум. 27 февраля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба поздравил сотрудников средств массовой информации с профессиональным праздником.

«Средства массовой информации играют огромную роль в строительстве независимого демократического государства. От работы журналистов, объективности понимания сложных процессов, происходящих во всех сферах жизнедеятельности страны, зависят общественные настроения и эмоциональная атмосфера общества.

Довольно трудно переоценить значимость средств массовой информации как важнейшей составляющей общественной, политической, культурной и социальной жизни нашего государства», - отмечается в поздравлении.

Бганба пожелал представителям СМИ «ярких творческих успехов и совершенствования в непростой профессии».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 27 февраля 2020 10:34

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