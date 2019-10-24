ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СМИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 27 февраля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба поздравил сотрудников средств массовой информации с профессиональным праздником.

«Средства массовой информации играют огромную роль в строительстве независимого демократического государства. От работы журналистов, объективности понимания сложных процессов, происходящих во всех сферах жизнедеятельности страны, зависят общественные настроения и эмоциональная атмосфера общества.

Довольно трудно переоценить значимость средств массовой информации как важнейшей составляющей общественной, политической, культурной и социальной жизни нашего государства», - отмечается в поздравлении.

Бганба пожелал представителям СМИ «ярких творческих успехов и совершенствования в непростой профессии».