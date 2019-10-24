ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Сухум. 27 февраля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о дополнительных мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции.
В соответствии с распоряжением, временно, до 7 апреля 2020 года ограничивается въезд в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми у Республики Абхазия в соответствии с международными договорами установлен безвизовый режим.
МИД и Государственной миграционной службе поручено до 7 апреля 2020 года приостановить выдачу виз иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в Республику Абхазия.
Государственной службе охраны поручается оказать содействие Государственной миграционной службе в реализации распоряжения и.о. президента.
Данное распоряжение принято в дополнение к распоряжению о мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, подписанного Ваалерием Бганба 7 февраля 2020 г.
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В тексте Распоряжения от 7 февраля говорится:
«В целях защиты населения от завоза и распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также учитывая, что миграционные карты при въезде в Республику Абхазия не введены в действие:
1. Временно, с 07 февраля по 07 марта 2020 года ограничить въезд в Республику Абхазия граждан Киргизской Республики, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.
2. Государственной миграционной службе Республики Абхазия организовать с 07 февраля 2020 года в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу миграционный учет иностранных граждан, въезжающих в Республику Абхазия и выезжающих из Республики Абхазия.
3. Министерству иностранных дел Республики Абхазия временно, с 07 февраля по 07 марта 2020 года приостановить выдачу виз на въезд в Республику Абхазия гражданам Киргизской Республики, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.
4. Службе государственной безопасности Республики Абхазия и Государственному таможенному комитету Республики Абхазия оказывать содействие Государственной миграционной службе Республики Абхазия в организации миграционного учета иностранных граждан в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу».
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