АЛЕКСАНДР АНКВАБ: В АБХАЗИИ, ПЕРЕЖИВШЕЙ ВОЙНУ, НУЖНО РЕШАТЬ СОТНИ ПРОБЛЕМ, И ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Анкваб подчеркнул, что в Абхазии, пережившей войну, нужно решать сотни проблем, и для этого необходимы соответствующие материальные средства.

Сухум. 27 февраля 2020. Абхазия-Информ. «Спекуляции вокруг возможной добычи углеводородов делаются людьми, которые не хотят, чтобы государство окрепло». Об этом заявил экс-президент, руководитель Центрального избирательного штаба кандидата в президенты Аслана Бжания Александр Анкваб на встрече с общественностью в Сухуме 26 февраля.

«При всей огромной помощи Российской Федерации, мы не можем выйти из этой ситуации, пока не найдем очень важный источник доходов. Если кто-то знает нечто большее, скажите, пожалуйста, давайте устроим общественные слушания. Скажите, где взять эти важные деньги сегодня, не завтра, а сегодня, для того, чтобы наша жизнь изменилась в лучшую сторону», - сказал экс-президент.

Он отметил, что нужно правильно распоряжаться теми небольшими ресурсами, которыми обладает Абхазия.

«А те спекуляции, провокации, и многое другое, что делается в связи с возможной добычей углеводородов, делается людьми, говорю прямо, которые не хотят, чтобы Абхазское государство окрепло, чтобы у Абхазского государства были собственные значительные источники материальных средств. И пока их не будет, знаете, как в одном из посланий апостола Павла было сказано: и вера наша будет тщетна и проповедь наша будет тщетна, к сожалению», - сказал Александр Анкваб.

По мнению экс-президента, судить о государстве и чиновниках больше морального права у многодетной матери, нежели у околополитических деятелей.

«Люди, живущие в шести странах черноморского бассейна, которые добывают нефть, они глупые люди? Или они не беспокоятся об экологии? А давайте спросим у тех, кто живет в Абхазии ниже прожиточного минимума. А давайте спросим у женщины, у которой семеро детей, или 9, 11 или 14 детей, давайте спросим у нее. У нее больше всего морального права судить о государстве, судить о чиновниках, о том, надо добывать нефть или не надо. . Если вы меня спросите, кто элита в Абхазии, элита - это мамы, родившие столько детей. Элита - это педагоги, элита - это врачи. Они элита, а не политические или околополитические деятели», - заявил Анкваб.

Он отметил, что многословие и критика вызывают у него ассоциации с подростковой болезнью - философским синдромом или синдромом метафизической интоксикации, резонерством.

«Это синдром метафизической интоксикации. Но это исключительно подростковая болезнь, когда важные проблемы бытия низводятся до нижайшего уровня. Мы не можем себя так вести. Мы должны себя вести очень ответственно», - отметил Александр Анкваб.

Касаясь 20-ой статьи Конвенции ООН против коррупции и темы декларирования доходов госчиновниками, лоббируемой инициативной группой, Анкваб сказал: «Чтобы 20 статья заработала, нужен закон о государственной службе».

(6 февраля 2020 г. депутаты парламента приняли закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами". Закон вступит в силу 30 декабря 2020 года. Дата вступления закона в силу отодвинута на конец года, так как в Абхазии еще не принят закон о госслужбе.)

Вместе с тем Анкваб считает, что в Абхазии есть не менее важные проблемы и в их числе – здоровье граждан, состояние здравоохранения, загрязнение окружающей среды, экология, состояние дорог, преступность, рост ДТП со смертельным исходом, наркомания, сохранение этноса, продление жизни старшего поколения и др.

Экс-президент, депутат парламента Александр Анкваб считает, что в абхазскую среду специально искусственно привносится тема противопоставления молодого и старшего поколения.

«А что делать со старшим поколением, никто не скажет? Избавиться, может быть? Старшего поколения более 100 000 человек. Кем-то привносится конфликт интересов. Это специально делается, это не просто так», - сказал экс-президент.

Он также затронул тему объединения общества.

«Всегда будут демократы, всегда будут республиканцы, всегда будут коммунисты, либералы, зеленые. Это нормально, даже не надо пытаться людей от этого отучать. Самое главное, чтобы политические пристрастия не создавали конфликты внутри общества, внутри соседей, друзей, однокурсников, одноклассников, где угодно. Вот эта главная задача», - сказал экс-президент.

Выборы президента в Абхазии состоятся 22 марта 2020 года.

Подробнее: https://apsadgil.info/news/politics/a-ankvab-spekulyatsii-v-svyazi-s-vozmozhnoy-dobychey-uglevodorodov-delayutsya-lyudmi-kotorye-ne-khot/