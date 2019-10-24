 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ
февраля 24 2020

МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ

Надежда Венедиктова До президентских выборов осталось меньше месяца. В субботу вечером прошлась по предвыборным штабам…
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В АБХАЗИИ
февраля 18 2020
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В АБХАЗИИ
МОЛОДЕЖЬ КАК СТРОИТЕЛЬ БУДУЩЕГО АБХАЗИИ
февраля 17 2020
МОЛОДЕЖЬ КАК СТРОИТЕЛЬ БУДУЩЕГО АБХАЗИИ

В мире

ПЕСКОВ: ТАЛАНТ И ОПЫТ СУРКОВА НАЙДУТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
февраля 19 2020

ПЕСКОВ: ТАЛАНТ И ОПЫТ СУРКОВА НАЙДУТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о месте будущей работы…
В СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 500 ЛЕТ ВЫВЕСИЛИ ВСЕ ГОБЕЛЕНЫ РАФАЭЛЯ "ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ"
февраля 17 2020
В СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 500 ЛЕТ ВЫВЕСИЛИ ВСЕ ГОБЕЛЕНЫ РАФАЭЛЯ "ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ"
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ "ОСКАРА-2020". ПОБЕДИТЕЛИ
февраля 11 2020
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ "ОСКАРА-2020". ПОБЕДИТЕЛИ

Календарь событий

« Февраль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДО 7 АПРЕЛЯ НА АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЙ И АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦАХ БУДУТ РАБОТАТЬ СОТРУДНИКИ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ, ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ И ГСО

Новости Четверг, 27 февраля 2020 15:42
Оцените материал
(0 голосов)
ДО 7 АПРЕЛЯ НА АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЙ И АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦАХ БУДУТ РАБОТАТЬ СОТРУДНИКИ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ, ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ И ГСО

Сухум. 27 февраля 2020. Абхазия-Инфором. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба 27 февраля провёл ряд рабочих встреч по вопросам недопущения проникновения и распространения на территории Абхазии коронавирусной инфекции COVID-2019.

Так, в ходе встречи с генеральным прокурором страны Адгуром Агрба, заместителем генпрокурора, военным прокурором Русланом Тарба обсудили механизм реализации пунктов распоряжения и.о. президента от 27 февраля, которое запрещает въезд в Абхазию всем иностранцам (за исключением стран, с которыми Абхазия состоит в дипломатических отношениях).

До 7 апреля на абхазо-грузинской и абхазо-российской границах будут работать сотрудники Государственной миграционной службы республики, Пограничного управления СГБ Абхазии, Государственной службы охраны Республики Абхазия.

Кроме того, Валерий Бганба встретился с руководством МЧС. Участники совещания обсудили возможность установки мобильного госпиталя, вопросы подготовки учреждений к осуществлению необходимой диагностики. На данный момент профильными ведомствами с целью предупреждения угрозы коронавируса ведутся переговоры с международными организациями о возможности оказания содействия в поставках средств индивидуальной защиты высокого класса.

Глава правительства обратил внимание чиновников на необходимость усиления карантинных мероприятий и контроля за исполнением ограничительных мер.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 27 февраля 2020 15:54

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ: В АБХАЗИИ, ПЕРЕЖИВШЕЙ ВОЙНУ, НУЖНО РЕШАТЬ СОТНИ ПРОБЛЕМ, И ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.