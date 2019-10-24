ДО 7 АПРЕЛЯ НА АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЙ И АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦАХ БУДУТ РАБОТАТЬ СОТРУДНИКИ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ, ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ И ГСО
Сухум. 27 февраля 2020. Абхазия-Инфором. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба 27 февраля провёл ряд рабочих встреч по вопросам недопущения проникновения и распространения на территории Абхазии коронавирусной инфекции COVID-2019.
Так, в ходе встречи с генеральным прокурором страны Адгуром Агрба, заместителем генпрокурора, военным прокурором Русланом Тарба обсудили механизм реализации пунктов распоряжения и.о. президента от 27 февраля, которое запрещает въезд в Абхазию всем иностранцам (за исключением стран, с которыми Абхазия состоит в дипломатических отношениях).
До 7 апреля на абхазо-грузинской и абхазо-российской границах будут работать сотрудники Государственной миграционной службы республики, Пограничного управления СГБ Абхазии, Государственной службы охраны Республики Абхазия.
Кроме того, Валерий Бганба встретился с руководством МЧС. Участники совещания обсудили возможность установки мобильного госпиталя, вопросы подготовки учреждений к осуществлению необходимой диагностики. На данный момент профильными ведомствами с целью предупреждения угрозы коронавируса ведутся переговоры с международными организациями о возможности оказания содействия в поставках средств индивидуальной защиты высокого класса.
Глава правительства обратил внимание чиновников на необходимость усиления карантинных мероприятий и контроля за исполнением ограничительных мер.
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