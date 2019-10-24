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Абхазия Информ

ПЕСКОВ: ВСЕ ВЕТЕРАНЫ-ГРАЖДАНЕ РОССИИ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ К 9 МАЯ

Новости Четверг, 27 февраля 2020 16:09
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Сухум. 27 февраля 2020. Абхазия-Информ. Все ветераны - граждане России или получающие российскую пенсию - получат выплаты к юбилею Победы вне зависимости от страны проживания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если ветеран - гражданин Российской Федерации или получает от Российской Федерации пенсию, он автоматом получит эти деньги", - сказал журналистам Песков в ответ на вопрос, коснутся ли выплаты тех, кто проживает не только в РФ или странах Балтии - как следует из указа, но и в странах СНГ.

На вопрос, дадут ли ветерану выплату, где бы он ни жил, Песков пояснил, что да, если он получает российскую пенсию.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин сообщил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей, труженикам тыла - 50 тыс. рублей. В некоторых субъектах Федерации также предусмотрены региональные выплаты.

По данным Совета ветеранов Аеликой Отчесвтвенной войны 1941 - 1945 гг., в Абхазии в настоящее время проживают 48 ветеранов войны и тыла.  

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 27 февраля 2020 16:29

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