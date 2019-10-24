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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ СОЗДАН МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ШТАБ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Пятница, 28 февраля 2020 10:50
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В АБХАЗИИ СОЗДАН МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ШТАБ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 28 февраля 2020. Абхазия-Информ. В Абхазии создан межведомственный штаб по противодействию распространения в республике коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава РА. В его состав включены представители министерство здравоохранения и социального обеспечения, МЧС, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры.

Первостепенной задачей штаба является усиление санитарно-карантинных постов на границах Абхазии с Грузией и Россией при поддержке Минздрава РФ и Роспотребнадзора. В в Абхазию в ближайшее время прибудут мобильные санитарно-эпидемиологические бригады со спецтранспортом, а также бригады врачей-эпидемиологов и инфекционистов Минздрава России. Кроме того, Абхазии будет оказано содействие в обеспечении необходимыми медикаментами, расходными материалами, диагностическими тест-системами и средствами индивидуальной защиты.

Бригада медиков санитарно-карантинного поста, работающая на абхазо-грузинской границе по реке Ингур, с закрытием границы на карантин продолжит свою работу в усиленном режиме. Аналогичный санитарно-карантинный пост будет создан и на границе с Россией по реке Псоу. Необходимое оборудование для него, в том числе специальные тепловизоры, будут поставлены в республику в ближайшее время.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии обратилось за помощью в противодействии распространению коронавирусной инфекции к международным организациям – ВОЗ, ООН и Евросоюзу.

В республике будут подготовлены медицинские учреждения для проведения двухнедельных карантинных мероприятий при подозрении на наличие у пациентов коронавируса, а также два медицинских учреждения для оказания при необходимости стационарной медицинской помощи заболевшим, как коронавирусом, так и другими вирусными инфекциями (в том числе сезонными).

Во всех медицинских учреждениях Абхазии вводится карантинный режим.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 28 февраля 2020 11:06

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