АСЛАН БЖАНИЯ: АБХАЗИЯ НЕ ГОТОВА СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИЯНАМИ

"Сегодня мы не готовы к принятию такого решения. Когда это решение будет принято, оно даст еще больше проблем, чем решит", — сказал Бжания на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

Сухум. 28 февраля 2020. Абхазия-Информ . Снятие ограничений на покупку россиянами недвижимости в Абхазии в настоящее время нецелесообразно, поскольку республика пока не готова защитить такие инвестиции, считает кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания.

По его словам, сейчас государственные институты Абхазии работают неэффективно.

"У нас несколько тысяч дел в арбитражных судах, где граждане Абхазии оспаривают имущество друг у друга. И каждая из сторон имеет правоустанавливающие документы одинаковой силы: в мэрии и тем дали разрешение, и этим дали. Так у нас работают государственные институты. И те, кто хотят приобрести сегодня недвижимость, скорее всего, приобретут головную боль", — сказал Бжания.

Поэтому, отметил кандидат в президенты, в Абхазии рассчитывают при поддержке России построить эффективные институты государства, в частности, госаппарат и судебную систему.

"После чего мы вернемся к процессу продажи недвижимости", — сказал Бжания.

Вместе с тем, он уточнил, что ограничения на приобретение недвижимости в Абхазии в настоящий момент действуют только в отношении физических лиц — граждан РФ. Гражданин России может за 2 тыс. рублей открыть юридическое лицо на территории республики и оформить недвижимость на него. Тем не менее, по его словам, это не снимет вопроса о сохранности инвестиций.

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/115322